Bezpečnější i s delší životností. Grafenových baterií se dočkáme již letos

Podle nejnovějších informací digitaltrends.com bychom se mohli dočkat nástupu revolučních grafenových baterií ještě letos. Americká společnost Real Graphene v rozhovoru prozradila, že je v současnosti připravena oslovit výrobce smartphonů s tímto novým druhem baterií a podle dostupných informací dokonce již někteří (nejmenovaní) výrobci grafenové baterie testují.

