Nejstahovanější aplikace poslední dekády? Jednoznačně Facebook

Server appannie.com zveřejnil zajímavé statistiky mapující stahování aplikací za uplynulou dekádu. Nejprve je třeba zmínit, co a jak se měřilo. Počítal se počet stahování z obchodů Google Play (Android) a AppStore (iOS). Zde je nutné podotknout, že v případě Google Play jsou statistiky od roku 2012, tedy nikoliv za celou dekádu. První tři roky byl započítáván pouze obchod AppStore od Applu. V případě roku 2019 jsou data sesbíraná za období od ledna do konce listopadu.

Žebříčku nejstahovanějších aplikací za uplynulých 10 let jednoznačně kraluje Facebook. Pokud se na něj podíváme podrobněji, první čtyři místa patří jen a pouze společnosti Facebook. Stříbrná je aplikace Facebook Messenger, bronzový WhatsApp a čtvrtou příčku uzmul Instagram. Všechny tyto aplikace patří do velké rodiny Facebooku. Až na páté pozici je jistá konkurence v podobě Snapchatu, který je následován Skypem. Na sedmém místě nacházíme TikTok, což je prudce rostoucí čínská sociální sítě získávající oblibu především mezi náctiletými. Zajímavostí je také fakt, že 9 z 10 aplikací by bylo možné zařadit do kategorie sociálních sítí. Výjimkou je pouze na devátém místě internetový prohlížeč UC Browser.

Nejstahovanější aplikace za uplynulou dekádu

Podívali jsme se na klasické aplikace, ale na telefonu si takřka každý čas od času i něco zahraje. Jak si v poslední dekádě vedly hry? Žebříček opanuje jednoduchá, ale návyková „běhačka“ Subway Surfers, která je následována Candy Crash Sagou a další „běhačkou“ Temple Run 2. Z dalších míst stojí za zmínku pátá příčka Clash of Clanes s RPG prvky, nebo na šesté pozici již trošku polozapomenutý Pou.

