Google pro Pixely vyvíjí vlastní čipset. Čeká nás harmonie softwaru s hardwarem?

Nedávno jsme vám přinesli zprávu o tom, že příští generace Pixelů bude pravděpodobně pohánět Snapdragon 765 5G namísto Snapdragonu 865, který je výkonnější, ale zároveň konstrukčně komplikovanější a hlavně dražší.

Podle nejnovějších informací Iny Fried ze serveru Axios však v současnosti Google souběžně pracuje i na vlastním čipsetu. Vydal by se tak po stopách Samsungu či Huawei, kteří rovněž spoléhají na proprietární řešení v podobě procesorů Exynos a Kirin. Google navíc již cenné zkušenosti s vývojem má, neboť již v minulosti do Pixelů integroval Pixel Visual Core a Neural Core pro strojové učení, jež navrhoval. Podle dostupných zdrojů je internetový gigant na dobré cestě nasadit vlastní procesor do smartphonů představených v roce 2021. Stejná čipová sada by se navíc údajně postupně objevila i u Pixelbooků.

