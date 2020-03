Fiasko, nebo správná volba? Pixel 5 má pohánět méně výkonný Snapdragon 765 5G

Včera jsme vás informovali o tom, že Google pracuje na podpoře nahrávání videa v rozlišení 4K při 60 FPS. Novinku jsme se dozvěděli díky reverznímu inženýrství a důkladné rozborce kódu z aplikace Google Camera 7.4. Stejným postupem bylo odhaleno, že Pixely 5 nesou kódové označení „Redfin“ a „Bramble“ a podle všeho nepůjde o typické vlajková lodi, alespoň z hlediska hardwarové výbavy. Informaci na Twitteru zveřejnil uživatel @CStark27.

bonito/sargo = "photo_pixel_2019_midrange_config"

coral/flame = "photo_pixel_2019_config"

needlefish = "photo_pixel_2019_config"

sunfish = "photo_pixel_2020_midrange_config"

bramble/redfin = "photo_pixel_2020_config"



Take that for what you will.