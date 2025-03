Xiaomi Pad 7 (Pro) vám bude připomínat tablet od konkurence, je to špatně?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Kromě chytrých hodinek nám do redakce dorazil i nový tablet od Xiaomi, konkrétně model Pad 7. I ten byl v Číně představen již v loňském roce, ovšem globální premiéra proběhla v rámci MWC, přičemž nový tablet se dostane i do ČR, a to včetně vylepšené varianty Pad 7 Pro.

Xiaomi má s tabletem velké plány. Kromě elegantního origami pouzdra dorazí i pouzdro s klávesnicí, a to včetně klávesnice s touchpadem. Dorazil nám i originální stylus Focus Pen, který se magneticky přichytí k tabletu, kde se také bezdrátově nabíjí. Že vám to něco připomíná? Ano, je to tak trochu „iNěco“, akorát s Androidem. Otázka však je, zda to vůbec (někomu) vadí.

Xiaomi Pad 7 s klávesnicí Focus a stylusem je mobilní kancelář na cesty

Xiaomi Pad 7 okouzlí už designem – je celohliníkový, přesto však bez viditelných anténních předělů. Váží 500 gramů a je tenký pouze 6,18 mm.

Rozměrné displeje

Nové tablety od Xiaomi sdílejí stejně velký displej. Konkrétně jde o IPS panel s úhlopříčkou 11,2 palce, rozlišením 3 200 × 2 136 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí (AdaptiveSync, 30/48/50/60/90/120/144 Hz). Příjemný je i poměr stran 3:2 a maximální jas až 800 nitů. Nechybí podpora HDR10 či redukce modrého světla. Displej jako takový vypadá velmi dobře, ve vybraných variantách bude navíc s antireflexním sklem – to se však bohužel základní paměťové varianty Pad 7 netýká. Díky stejně velké úhlopříčce displeje může Xiaomi sdílet veškeré příslušenství mezi oba modely. Například klávesnice se připojuje pomocí pinů na zadní straně, které zajišťují jak přenos dat, tak také dobíjení příslušenství – tablet na svém místě drží pomocí magnetů, takže žádné nevzhledné silikonové vaničky se nekonají. Identický pro obě zařízení je také již zmíněný stylus, který se bezdrátově nabíjí přímo z těla zařízení a na svém místě jej drží magnety.

Díky klávesnicím se výrazně zvyšuje produktivita – na výběr máte mezi klávesnicí s magnetickým podstavcem nebo „levitující“ klávesnicí Focus, která má navíc touchpad a přizpůsobitelné osvětlení. Samotné klávesy nabízejí slušný zdvih i zpětnou vazbu, rozměry se však musely uzpůsobit celkové šířce, která odpovídá šířce tabletu – o plnohodnotnou „notebookovou“ klávesnici tedy nejde, ale píše se na ní velmi dobře. Touchpad je opravdu malý, ale funguje rovněž skvěle, navíc podporuje mnoho (konfigurovatelných) gest. Klávesnice Focus Keyboard vyjde na 3 499 Kč, základní magnetická klávesnice poté na 1 999 Kč.

Krátce se ještě zaměříme na stylus Focus Pen – jak už víme, přichycení k tabletu zajišťují magnety a nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení. Stylus zvládne rozpoznat až 8 192úrovní přítlaku, hodit se tedy bude i pro grafiky, nabídne dvě hardwarová tlačítka a navíc se pyšní extrémně krátkou dobou odezvy. K dostání je za 1 999 Kč, tedy stejně jako základní magnetická klávesnice.

Slušný výkon, slušná výbava

Xiaomi oba tablety odlišuje výkonem. Základní model Pad 7 nabídne procesor Snapdragon 7+ Gen 3, varianta Pro pak výkonnější Snapdragon 8s Gen 3. Pad 7 bude k dispozici v paměťové variantě 128+8 GB, případně 256+12 GB (v obou případech LPDDR5X RAM + UFS 4.0). Prostředí má na starost nadstavba HyperOS 2, která je postavená na systému Android – nechybí tedy žádná důležitá aplikace, samozřejmostí je i Obchod Play.

Velkou výhodou nových tabletů je, že podporují plnotučnou AI v češtině, podobně jako Redmi Note 14 Pro+, nebo řada Xiaomi 14T a nová řada Xiaomi 15. AI vám pomůže při sumarizaci a opravě textů, rovněž ji využijete i při tlumočení, nebo úpravě fotografií. Na velké úhlopříčce si AI dovednosti užijete ještě o kousek více.

Xiaomi Pad 7 nabídne 13Mpx fotoaparát a 8Mpx selfie kameru, která poslouží i pro videokonference, zatímco Pad 7 Pro nabídne 50Mpx hlavní fotoaparát a 32Mpx selfie kameru, takže pro videokonference bude vhodnější. O kvalitní zvuk se stará čtveřice reproduktorů s certifikací Dolby Atmos (Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio), o kvalitní zvuk při hovorech pak čtveřice mikrofonů.

Uvnitř se nachází baterie s kapacitou 8 850 mAh. Základní Pad 7 nabídne poměrně rychlé dobíjení výkonem 45 W (kompletně nabito za 1 hodinu a 35 minut), zatímco model Pro dokonce 67 W. Tablety se navíc pyšní NFC, které slouží pro rychlý přenos dat – se smartphonem stačí klepnout na tablet, přičemž okamžitě začne přenos vybraných médií. Prozatím se to bude týkat pouze modelů řady 15 (Ultra) a 14 (Ultra).

Zajímavostí je, že Xiaomi Pad 7 nabídne i infračervený port pro ovládání domácí techniky. Nenachází se však na horní hraně, ale v modulu fotoaparátu.

Xiaomi Pad 7 je dostupný ve třech barevných variantách: Blue, Gray a Green, 8 + 128 GB varianta vyjde na 8 999 Kč, 8 + 256 GB varianta vyjde na 9 999 Kč. Xiaomi Pad 7 Pro je dostupný ve stejných barvách ve variantě 8 + 256 GB za 13 499 Kč, ve variantě 12 + 512 GB za 14 999 Kč.

Nakupovat můžete například na MP.cz. S kódem „xiaomipad7“ můžete ušetřit 1 000 Kč u modelu Pad 7 a 1 500 Kč u modelu Pad 7 Pro.