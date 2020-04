Ani příští ohebný telefon od Samsungu údajně nebude podporovat S Pen

Podle nejnovějších informací „leakstera“ s přezdívkou Sleepy Kuma dorazí Samsung Galaxy Fold 2 (prozatím se jedná pouze o pracovní označení) ve dvou barevných variantách, které budou o něco odvážnější, než tomu bylo u první generace.

Ohebný smartphone by měl být nabízen v zelené verzi „Martian Green“ a modré „Astro Blue“. Zařízení by mělo nabídnout rovněž o něco větší externí displej a hmotnost 229 gramů, což je o 15 % méně, než tomu bylo u první generace Galaxy Fold.

Galaxy Fold 2 Rumor)

- Increased external display size

- No S-PEN

- Around 229g

- Martian Green, Astro Blue added

(Colors may vary depending on the region to be released)

source : https://t.co/YIhxVlUpE0