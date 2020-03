Kirin 820 ze střední třídy výkonem předežene Snapdragon 855 i Kirin 980

Očekávaný Honor 30S se má stát prvním telefonem, který bude pohánět chystaný Kirin 820 s podporou 5G sítí, což by nebylo až tak zajímavé, pokud bychom nezmínili brutální výkon. 7nm Kirin 820 má totiž podle nejnovějších informací ithome.com a dříve zveřejněného příspěvku na weibo.com obsahovat jádra Cortex-A76 a grafický čip Mali G77, díky čemuž se s přehledem vyrovná loňské vlajkové lodi od Qualcommu (Snapdragon 855) i Kirinu 980.

Specifications are as follows:#Honor30S

90% Expected

6.26 inch LCD PANEL

Side fingerprint scanner#Kirin820 #5G

3900mAh battery + 40W charger

32MP front cam+punch hole

48MP Quad rear cam

8GB+128GB+256GB- $369+$399~ approximately#Honor30 #honor #Huawei