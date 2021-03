Galaxy Note si nejspíš dá pauzu. Nejlepší by bylo, kdyby zvolnili úplně všichni

Fotografie: Samsung

Stále nekončící pandemie a s ní spojená omezení si žádají oběti nejenom lidské, ale i v mnoha jiných oblastech. Ruší se se nejenom veletrhy a nejrůznější akce, ale pomalu se sahá i na modely, které mají pověst neotřesitelných stálic. Vypadá to jako ztráta, ale jako obvykle se dá na věc dívat z mnoha různých úhlů.

Jako první loni na jaře neproběhl veletrh v Barceloně. To se ještě zdálo, že se celý problém podaří za pár týdnů urovnat. Nestalo se tak a už podzimní Keynote Applu dávala tušit, že se promění i svět mobilních telefonů a výpočetní techniky obecně. Jako by všechno bylo vzhůru nohama.

Nevídaný návrat slaví pomalu odepisované osobní počítače a také chromebookům se daří nadmíru dobře. To všechno se ale odehrává ve stínu obřího nedostatku čipů. Ten asi nejbolestněji pocítili hráči na PC, ale i zájemci o nové konzole. Takže zatímco nejrůznější lockdowny a karantény přímo vybízejí k tomu, aby člověk za ušetřené peníze koupil nové železo a náležitě ho vyzkoušel, dnes to prakticky není možné. U herního hardwaru se sešlo více faktorů, mezi nimi i další vlna kryptoměnové horečky, ale bylo jen otázkou času, než se nedostatek začne projevovat i v jiných oborech.

Křemík nad zlato

Když se nad tím zamyslíte, tak je očividné, že prakticky každý elektronický výrobek je dnes takový malý počítač a nemusí jít nutné jen o zařízení s přídomkem „smart“. Navýšení poptávky po nejrůznější elektronice, která umožní dělat věci z domova, společně s narušenými obchodními řetězci na straně druhé, je smrtící kombinace. A začíná si pomalu vybírat svoje oběti.

Zatím se jedná pouze o spekulaci, ale letos by nemusela světlo světa spatřit řada Galaxy Note od Samsungu. Ta po dlouhé roky patří k naprosté špičce, nejenom u daného výrobce. Pozornost také poutá díky ovládání pomocí dotykového pera, které letmo odkazuje na dobu dávno minulou a tzv. PDA (Personal Digital Assistant), jako byly nejrůznější Palmy a podobné přístroje. Galaxy Note tak sám sebe považuje spíše za kapesní počítač než telefon a jen neochotně přepouští místo na trůnu ohebným modelům.

Strach ze sémantické smrti

Možná, že tedy Samsung jen nechce dělit pozornost mezi Foldy a Noty a nedostatek čipů je jen vhodná záminka k tomu, jak posunout zákazníky toužící po tom nejlepším tím správným (a dražším) směrem. Tak jako tak by roční pauza u takto exponovaného modelu byla bezprecedentním krokem. Otázkou ale zůstává, zda by se na tom nedalo najít i něco pozitivního.

Dnes je každoroční vydávání modelů nutnost, kterou diktují marketingová oddělení, protože přeci každý rok budou Vánoce, vysvědčení…

Kupříkladu roční cyklus vydávání nových modelů dával smysl ještě v době, kdy se vývoj posouval mílovými kroky kupředu a i BFU ho rozpoznal na první pohled. Dnes jako by šlo o nutnost, kterou diktují marketingová oddělení, protože přeci každý rok budou Vánoce, vysvědčení…

Namísto nějakého rozumného pokroku tak většina výrobců připomíná psa honícího se za svým ocasem. Procesor a množství RAM mají sice větší číslíčka než posledně, ale zbytek se komíhá jak kyvadlo tam a sem. Jednou je smartphone hezky štíhlý, aby si pak lidé stěžovali na malou výdrž, takže se v další generaci zvětší baterie, aby si lidé mohli stěžovat na hmotnost a tak pořád dokola.

Nechtělo by to trochu zvolnit?

V pozadí toho všeho (kromě toho, že to tak dělá Apple) je snaha být vidět. O každém novém modelu se píše minimálně v den jeho uvedení a u dražších Samsungů také pokaždé, když se například dělníkovi v továrně na kryty podaří propašovat ven fotku zad telefonu. K tomu si přičtěte čínskou konkurenci, která nechrlí nové modely, ale rovnou celé značky a najednou je měsíc starý telefon hůře prodejný než tvrdé pečivo a plesnivá zelenina.

K tomu si přičtěte zásadu „vnést mezi podezřelé zmatek“, kterou s oblibou používají mobilní operátoři. U nich ceník plný „pásem mimo špičku“, „slev“, „bonusů“ a dalších háčků způsobí, že zákazník obvykle platí víc, než chce nebo potřebuje.

Bylo by tedy hezké, kdyby současnou „krizi“ vzali výrobci jako možnost změnit se k lepšímu. Konsolidovat svoje řady na jasně odlišitelné třídy, ve kterých by uváděli nové modely, až ve chvíli, kdy by mohli říct něco zásadního. Například jako výrobci automobilů. Jenomže to se nestane a spíše se místo jednoho Note vrátí několik jeho variant.