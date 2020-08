Skončí řada Galaxy Note? Samsung hodlá S Pen přesunout do Galaxy S

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jihokorejský server thelec.kr přinesl pro mnohé až šokující nástin možných změn v portfóliu Samsungu. Pokud dojde k potvrzení, půjde o nejzásadnější změnu v novodobé historii mobilních telefonů Samsung. Dostupné informace tvrdí, že se i v příštím roce dočkáme tří variant vlajkové řady Galaxy S21. Nejvyšší verze s přídomkem Ultra se má nově pochlubit perem S Pen. V zásadně nejde o velké překvapení. Displeje nejvýše postavených kousků řady Galaxy S dosahují téměř 7 palců a využití praktického pera se přímo nabízí. Sluší se dodat, že S Pen by v řadě Galaxy S byl určen výhradně pro model Ultra.

Tato zdánlivě kosmetická úprava v podobě přesunu dotykového pera i do řady Galaxy S má však mít zcela zásadní dopad na oblíbené telefony Galaxy Note. Právě tato řada by totiž měla být zcela zrušena. Její místo má zaujmout nově se rozbíhající linie Galaxy Z Fold, která by uživatelům přinesla zážitek z ještě větších displejů, a to hned ze dvou – klasického a ohebného. Aby byl zážitek ještě lepší, měl by Samsung Galaxy Z Fold3 nabídnout podporu pera S Pen. Ve výsledku by tak řada Galaxy Note skutečně nebyla téměř potřeba.

Samsung by tedy zkraje roku 2021 představil řadu Galaxy S21 a ve druhé polovině roku by dorazil špičkový ohebný přístroj. Zvýšenou poptávku je Samsung údajně připraven pokrýt. Díky pokroku v hromadné výrobě panelů Ultra Thin Glass, které se používají právě u ohebných mobilů, je aktuálně možné vyrábět 600 tisíc ohebných displejů měsíčně. Do konce roku by měla tato meta vzrůst až na milión kusů za měsíc. Samozřejmě i to by nedokázalo zcela pokrýt poptávku v případě, že by se všichni zájemci o Galaxy Note přesunuli k řadě Galaxy Z Fold. Výhodou pro Samsung na druhou stranu je, že na modelech Galaxy Z Fold má o poznání vyšší marži.