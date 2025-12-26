Chybí vám u nového mobilu adaptér? Tyto slevy na nabíječky byste neměli minout

Mezi nejpopulárnější vánoční dárky se v posledních letech nepochybně řadí smartphony, které však prošly pro někoho možná až příliš razantní „environmentální“ proměnou. I vzhledem k tlaku EU je dnes již standardem, že si uživatel musí k novému zařízení obstarat adaptér sám. Myšlenka, že každý z nás už nějakou nabíječkou disponuje, je sice v základu logická, v praxi se však stále najde velké množství uživatelů, kteří doma sice adaptér mají, ale nikoliv ten „správný“.
Často se stává, že zatímco jejich starší adaptér spoléhá na klasické USB-A, nový telefon má v balení moderní USB-C kabel. Starší adaptér navíc často nepodporuje potřebné nabíjecí protokoly, nebo jednoduše nenabízí dostatek výkonu (W) pro rozumně rychlé doplnění energie. Vůbec pak nebereme v potaz rozmach moderních GaN adaptérů, které při zachování vysokého výkonu zůstávají až překvapivě kompaktní. Právě pro ty, kteří pod stromečkem našli nový telefon a nyní hledají ideální příslušenství za rozumnou cenu, jsme vybrali několik tipů.
Období po Vánocích je protkané mnoha slevovými akcemi. Náš výběr rozhodně nepředstavuje jedinou zajímavou nabídku na trhu (o své tipy se můžete podělit v komentářích), doporučované adaptéry nás však zaujaly zvlášť zajímavým poměrem cena/výkon nebo výraznou slevou.
Začněme relativně zajímavým adaptérem na místě, kde byste jej možná neočekávali. Při návštěvě obchodního domu IKEA (či jejich webových stránek) můžete najít 30W adaptér SJÖSS kompatibilní s Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) a Programmable Power Supply (PPS). Aktuálně je ve 40% slevě za cenu 89 Kč. Nabíječka má uživatelské hodnocení 4,9 hvězdiček z 5, je kompaktní a v balení najdete i tři barevné nálepky. Výkon 30 W je dostačující pro svižné nabití většiny moderních smartphonů (zejména značek jako Apple, Samsung či Google) a postačí například i pro MacBook Air.
Velké množství moderních smartphonů střední třídy již podporuje výkonné nabíjení okolo 60 až 70 W. Právě pro ně by mohla být ideální nabíječka AlzaPower G610CCA Fast Charge 67W. Využívá technologii GaN a kombinuje dva USB-C konektory s jedním USB-A. Maximální výkon činí 67 W (při využití jednoho USB-C). Adaptér podporuje širokou škálu standardů (včetně PD 3.0 s PPS či QC 3.0) a má hodnocení 4,8 z 5. Nyní je dostupný s 20% slevou za 479 Kč, s účtem Alza Benefit se však lze dostat na mnohem zajímavějších 315 Kč.
Jako dostačující volba se pro mnoho uživatelů může jevit síťový adaptér Swissten GaN 35W s podporou Power Delivery a PPS. Výhodou je využití technologie GaN i přítomnost 1,2 m dlouhého USB-C/USB-C kabelu přímo v balení. Za cenu 249 Kč a s hodnocením 4,8 z 5 se nejedná o špatnou nabídku.
Pro nenáročné uživatele či majitele levnějších smartphonů lze za 125 Kč pořídit adaptér AlzaPower A110C Fast Charge 20W. Nechybí mu podpora QC 3.0 a Power Delivery 3.0, což pro základní nabíjení bohatě postačí.
S cenovkou 216 Kč je zajímavý také Vention 2-Port USB (C + A) GaN Charger 30W. Nabízí výkon 30 W na obou portech a podporuje standardy Power Delivery, Quick Charge 3.0 i Apple 2.4. Díky technologii GaN jde o velmi kompaktní adaptér „do kapsy“ s vysokým hodnocením 4,7 z 5.