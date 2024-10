Baseus Adaman 65W

Powerbanka je energií sbalenou na cesty, pokud chcete, aby byl váš telefon neustále připraven k plnému nasazení. Kromě samotné energie je však důležité ji i rychle dostat do kýženého zařízení. A na to sází powerbanka Baseus Adaman 65 W. Dokáže se i rychle sama dobít a o všem přehledně informuje skrze digitální displej.

Doba se neustále zrychluje a není čas na to, vyhradit si mnoho hodin na dobíjení zařízení. Tomuto trendu se přizpůsobují nejen mobilní telefony, ale také powerbanky. Typickým příkladem může být Baseus Adaman 65 W, která dokáže dobít klidně tři zařízení současně, a to dostatečně rychle. Důležité je, že se zvládá rychle dobít i sama, navíc má displej a potěší i příznivou cenou.

Technické parametryBaseus Adaman 65 W

Rozměry 154 × 65 × 27 mm Hmotnost 450 g Kapacita 20 000 mAh (3,7 V, 74 Wh) Materiál kovová úprava Barevné varianty černá Zvýšená odolnost ne Vstup 1× micro USB (5V; 2 A), 1× USB-C (9V; 2 A), 1× Lightning (5V; 1,5 A) Výstup 2× USB-A (5 V; 3 A a 9 V, 2 A), 1× USB-C (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A) Signalizace Digitální displej Cena cca 1 400 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Prodejní balení je velice pěkně poskládané a přístupné, neboť se celé rozevře. Ihned tak spatříte, že v balení se nachází samotná powerbanka a USB kabel. Dále už jen nezbytné návody.

Design a provedení: útlá a bytelná

Na první pohled vás zaujme, že je powerbanka poměrně úzká, díky čemuž se dobře drží i přenáší. Dohání to na tloušťce, 27 milimetrů je spíše už více. Současně ale nic, co by nějak příliš vadilo. Hmotnost 450 gramů je s ohledem na kapacitu skvělá, zejména s přihlédnutím ke kovovému povrchu powerbanky.

Veškerá konektorová výbava se nachází na horní hraně. Jmenovitě jde o výstupní konektory USB-A, které jsou dva, vstupní a výstupní USB-C a pro jistotu je zde i starší microUSB (pouze vstupní).

Na horní straně vás upoutá malé okénko, pod kterým se ukrývá digitální displej schopný zobrazit stav powerbanky a i nabíjecí proud. Nezbytné tlačítko je na levém boku, po jeho stisku zjistíte, kolik kapacity powerbanky je právě k dispozici.

Výkonnostní testy: rychlost především

Většina zájemců vybírá powerbanku dle informací o kapacitě v mAh. Mnohem důležitější však je kapacita ve Wh. Důvod je jednoduchý, různé napětí powerbanky může zapříčinit, že reálná kapacita bude ve výsledku nižší a naopak. Baseus udává 20 000 mAh, napětí 3,7 V a podstatná informace je, že zde máme kapacitu 74 Wh. Pro účely testování jsme zvolili Samsung Galaxy A34 s baterií o kapacitě 5 000 mAh (19,4 Wh). Mimochodem, identickou baterii používá třeba i Samsung Galaxy A54.

Právě na příkladu s konkrétním telefonem si lze ukázat, jak by bylo mylné zaměřit se pouze na kapacitu v mAh. Z té bychom totiž mohli usoudit, že powerbanka snadno nabije daný mobil čtyřikrát. Kapacita ve Wh už ale naznačuje, že tolikrát to nebude. K prostým hodnotám je navíc nezbytné připočíst i energetické ztráty a fakt, že telefon je během nabíjení zapnutý.

Jak už víme, powerbanka disponuje třemi výstupní konektory a podporuje rychlé nabíjení. Mimochodem standardy Power Delivery, Quick Charge 4. 0, Huawei SCP 5A a Samsung AFC. Skrze USB-C disponuje maximálním výkonem 65 W, což je u powerbanky takřka nevídané, tím spíše v této cenové hladině. Při dobíjení dvou zařízení skrze USB-C a USB-A jsou výkony rozděleny na 45 a 18 W, což jsou opět skvělé hodnoty. Díky vysokým nabíjecím výkonům zvládá powerbanka dobíjet i notebooky.

Kapacita v mAh (napětí) Kapacita ve Wh Baseus Adaman 65 W 20 000 mAh (3,7 V) 74 Wh Samsung Galaxy A34 5 000 mAh 19,4 Wh

Před testováním výdrže jsme powerbanku dobili na plnou kapacitu, což indikuje displej s hodnotou 100 %. Telefon jsme měli po celou dobu zapnutý a test započal ve chvíli, kdy kapacita baterie klesla na 1 %. Podrobnější výsledky nabíjení a času můžete vidět v tabulce níže.

Samsung Galaxy A34 Nabití na 5 % 3 minuty Nabití na 15 % 9 minut Nabití na 35 % 22 minut Nabití na 50 % 34 minut Nabití na 70 % 49 minut Nabití na 85 % 1 hodina a 1 minuta Nabití na 100 % 1 hodina a 28 minut Zbývající kapacita powerbanky? 63 %

Nabití skrze USB-C proběhlo opravdu velice svižně, netrvalo to ani hodinku a půl. To je s ohledem na možnosti powerbanky i testovaného telefonu skvělé. V podstatě rychleji daný Samsung ani nelze nabít. Důležitý je i stav powerbanky, ta hlásila kapacitu 63 %, což značilo, že možná zvládneme tři nabíjecí kolečka.

Testovací telefon jsme následně vybili na 1 % kapacity baterie, powerbanka mezitím nebyla nijak používána. Druhé kolo nabíjení pokračovalo velice podobně, co se týče rychlosti, a ke kompletnímu dobití tentokrát došlo za 1 hodinu a 27 minuty. Po druhém kole svítila na powerbance kapacita 27 %. Bylo zřejmé, že třetí kolo již kompletní nebude.

Samsung Galaxy A34 Nabití na 5 % 3 minuty Nabití na 20 % 14 minut Nabití na 35 % 22 minut Nabití na 50 % 34 minut Nabití na 75 % 55 minut Nabití na 90 % 1 hodina a 9 minuta Nabití na 100 % 1 hodina a 27 minut Zbývající kapacita powerbanky? 27 %

Po druhém kole jsme opět vše zopakovali. Powerbanku jsme nechali tak, jak byla, telefon vybili a mohli přikročit v pořadí ke třetímu nabíjení. To již celé neproběhlo. Zbývající kapacita powerbanky 27 % stačila na to, aby se testovaný telefon nabil na 78 %. I to je však poměrně slušné.

Na závěr nás čekalo opětovné dobití powerbanky. Zde je potřeba ji opravdu pochválit, neboť celou powerbanku dobijete za zhruba 2 hodiny, což je naprosto skvělé, tedy když použijete dostatečně výkonný adaptér.

Zhodnocení: cílí na náročné

Powerbanku Baseus Adaman 65 W s kapacitou 20 000 mAh pořídíte na českém trhu za zhruba 1 400 Kč. Za danou cenu nabízí opravdu velkou porci muziky, neboť kromě vysoké kapacity, pomocí které takřka třikrát dobijete běžný mobilní telefon, získáte i výhodu v podobě opravdu rychlého nabíjení, což zdaleka není standardem. Snadno tak mobil nabijete jako z vaší rychlé nabíječky, stejně neuvěřitelně rychle dočerpáte energii opět do powerbanky. Když k tomu připočteme kvalitní zpracování, dostatek konektorů a přehledný displej, je Baseus Adaman 65 W horkým adeptem ke koupi.

