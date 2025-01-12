ČTÚ připomíná: sleva na tarif pro handicapované a nízkopříjmové pokračuje

Český telekomunikační úřad v monitorovací zprávě za listopad připomíná, že cenové zvýhodnění ve výši 200 Kč měsíčně pro osoby s nízkými příjmy a lidi se zdravotním postižením bude pokračovat i v roce 2026. Úřad aktuálně dokončuje proces nového uložení povinnosti, díky němuž operátoři zajistí plynulé poskytování této podpory i po přelomu roku.
Zvláštní cena, kterou lze využít na pevné i mobilní hlasové služby a internet, zůstává dostupná u operátorů O2, T-Mobile, Vodafone a PODA. Každá oprávněná osoba přitom může zvýhodnění čerpat jednou za kalendářní měsíc u jednoho poskytovatele. ČTÚ zároveň upozorňuje, že vede evidenci, aby zabránil dvojímu čerpání.
Od 1. října 2025 platí novela § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, která přesněji vymezuje osoby s nízkými příjmy. Jsou jimi příjemci dávky státní sociální pomoci obsahující složku na živobytí, případně členové jejich domácnosti. Nárok mají i osoby se zdravotním postižením vymezené v § 43 odst. 4 téhož zákona, tedy především držitelé průkazu ZTP se symbolem osoby s úplnou či praktickou hluchotou, držitelé průkazu ZTP/P nebo lidé s nárokem na příspěvek na péči ve stupni II až IV.
Ačkoli novela již platí, do konce dubna 2026 mohou žadatelé o cenové zvýhodnění nadále předkládat stávající typ potvrzení o dávkách, které vydávají úřady práce. U nezletilých je nutné doložit také doklad o rodičovství nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče.
Nová povinnost bude operátorům uložena na období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2028. Připomeňme, že cenové zvýhodnění funguje už od roku 2023, kdy ČTÚ poprvé prosadil možnost uplatnit slevu 200 Kč na jakýkoli mobilní či pevný tarif volání nebo internetu. Tehdy se také poprvé rozšířil okruh oprávněných osob o nízkopříjmové domácnosti, jejichž příjem nepřesahoval 2,15násobek životního minima. Současné prodloužení povinnosti tak navazuje na systém podpory fungující již třetím rokem.