Michal Pavlíček
Redmi 15C jen za 1 Kč? U O2 v rámci valentýnské akce je to možné
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Výhoda se týká modelu Xiaomi 15T, ke které obdržíte Redmi 15C
  • Akce 1+1 se pak vztahuje i na sluchátka O2 pods
  • Vše lze využít až do 22. února

Blížící se svátek všech zamilovaných zpravidla uvolní v různých obchodech speciální akce. Výjimkou není například ani operátor O2, který pro tuto příležitost oživil svou populární a léty ošlehanou akci 1+1. K jednomu zařízení můžete zpravidla dostanete druhé za symbolickou 1 Kč. V případě Valentýnu se to může hodit tak, že dárek dostanou například oba partneři.

V aktuální akci hraje prim mobilní telefon Xiaomi 15T v 256GB i 512GB variantě. K oběma obdržíte za 1 Kč model Xiaomi Redmi 15C. Zaplatíte tak 11 989 Kč za model 15T 256 GB a 1 Kč za Redmi 15C, ve výsledku 11 990 Kč. V případě 512GB verze Xiaomi 15T zaplatíte 12 489 Kč a 1 Kč za Redmi 15C, celkově tedy 12 490 Kč.

O2 pods

Pokud nepotřebujete nový telefon, třeba vás zaujmou základní bezdrátová sluchátka O2 pods. Ta vyjdou aktuálně na 499 Kč, avšak za další 1 Kč získáte druhý kus těchto sluchátek. Za v součtu 500 Kč tak získáte dva kusy bezdrátových sluchátek O2 pods.

Recenze Xiaomi 15T – Ve stínu sourozence
Valentýnská akce 1+1 je již nyní platná a využít ji můžete až do 22. února. Nadále je tak dostatek času promyslet, zda vás tato nabídka dvou telefonů za cenu jednoho oslovuje.

