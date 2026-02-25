Samsung Galaxy S26 je hned od začátku výhodnější o bezmála 19 tisíc. Jak na to?

Samsung oficiálně odhalil svou nejnovější vlajkovou sérii – modely Galaxy S26, Galaxy S26+ a ultimátní Galaxy S26 Ultra. Novinky lákají nejen na špičkovou výbavu, ale především na brutální startovací akci. Pokud si totiž telefon předobjednáte, můžete díky kombinaci slev a dárků získat zvýhodnění až 18 800 Kč. A k tomu navíc i 3letou záruku zdarma.
Při předobjednávce ušetříte přes 18 tisíc
Od dnešního dne je možné si celou řadu Galaxy S26 předobjednat u Mobil Pohotovosti, kde v rámci předobjednávek čeká zvýhodnění až 18 800 Kč.
Jak se ke zvýhodnění dostanete?
- Sleva 5 500 Kč: Při koupi vyšší paměťové verze zaplatíte cenu nižšího modelu.
- Dárek v hodnotě 9 990 Kč: Po napsání recenze na telefon získáte dárek (na výběr je tyčový vysavač Samsung Jet 65 pet nebo reproduktor Samsung Music Frame).
- Sleva až3 350 Kč: S průkazem ISIC získáte dodatečnou 7 % slevu
Exkluzivně u Mobil Pohotovosti získáte k řadě Galaxy S26 také prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma.
Galaxy S26 jen za 600 Kč měsíčně
Při koupi novinek u Mobil Pohotovosti můžete také využít službu Koupíš, Prodáš, Splácíš, v rámci které vyměníte svůj stávající telefon za nový Samsung a díky výkupu srazíte cenu novinky na minimum. Mobil Pohotovost dlouhodobě nabízí ty nejlepší výkupní ceny a výkup můžete vyřešit na jedné ze 13 prodejen nebo z pohodlí domova přímo na mp.cz/vykup.
Při využití služby vás tak Galaxy S26 vás vyjde už na 600 Kč × 26 měsíců. Využít ale také můžete výhodné splátky bez navýšení, kdy se cena telefonu rozloží do 20 měsíců a Galaxy S26 vás vyjde na 1 200 Kč měsíčně.
Akce s vyšší kapacitou paměti za cenu nižší platí pouze v rámci předobjednávek do 10. března, prodeje pak startují o den později. Níže najdete ceny modelů, kterých se sleva týká:
- Galaxy S26, 512GB za 23 990 Kč (běžně 29 490 Kč)
- Galaxy S26+, 512GB za 30 690 Kč (běžně 35 690 Kč)
- Galaxy S26 Ultra, 512GB za 35 690 Kč (běžně 40 590 Kč)
- Galaxy S26 Ultra, 1TB za 42 990 Kč (běžně 47 990 Kč)
Nová sluchátka Galaxy Buds4 a Buds4 Pro
Společně s telefony odhalil Samsung také novou generaci bezdrátových sluchátek. Galaxy Buds4 a Buds4 Pro přicházejí s kompletně přepracovaným designem, který lépe sedí v uších, výrazně kvalitnějším zvukem, vylepšeným aktivním potlačením hluku (ANC) a novými AI funkce. Základní model Galaxy Buds4 vyjde na 4 399 Kč, zatímco Galaxy Buds4 Pro stojí 6 199 Kč. Pokud navíc stihnete předobjednávku do 10. března a následně napíšete recenzi, získáte ke sluchátkům jako dárek speciální limitovaný obal.