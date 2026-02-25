mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung Galaxy S26 je hned od začátku výhodnější o bezmála 19 tisíc. Jak na to?

Fotografie: Mobil Pohotovost
  • Nový Galaxy S26 je v předprodeji nejvýhodnější, ušetříte až 18 800 Kč
  • Stačí využít dvojici slev a získat dárek v hodnotě 10 tisíc

Samsung oficiálně odhalil svou nejnovější vlajkovou sérii – modely Galaxy S26, Galaxy S26+ a ultimátní Galaxy S26 Ultra. Novinky lákají nejen na špičkovou výbavu, ale především na brutální startovací akci. Pokud si totiž telefon předobjednáte, můžete díky kombinaci slev a dárků získat zvýhodnění až 18 800 Kč. A k tomu navíc i 3letou záruku zdarma.

Při předobjednávce ušetříte přes 18 tisíc

Od dnešního dne je možné si celou řadu Galaxy S26 předobjednat u Mobil Pohotovosti, kde v rámci předobjednávek čeká zvýhodnění až 18 800 Kč.

Jak se ke zvýhodnění dostanete?

  • Sleva 5 500 Kč: Při koupi vyšší paměťové verze zaplatíte cenu nižšího modelu.
  • Dárek v hodnotě 9 990 Kč: Po napsání recenze na telefon získáte dárek (na výběr je tyčový vysavač Samsung Jet 65 pet nebo reproduktor Samsung Music Frame).
  • Sleva až3 350 Kč: S průkazem ISIC získáte dodatečnou 7 % slevu

Exkluzivně u Mobil Pohotovosti získáte k řadě Galaxy S26 také prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma.

Galaxy S26 jen za 600 Kč měsíčně

Při koupi novinek u Mobil Pohotovosti můžete také využít službu Koupíš, Prodáš, Splácíš, v rámci které vyměníte svůj stávající telefon za nový Samsung a díky výkupu srazíte cenu novinky na minimum. Mobil Pohotovost dlouhodobě nabízí ty nejlepší výkupní ceny a výkup můžete vyřešit na jedné ze 13 prodejen nebo z pohodlí domova přímo na mp.cz/vykup.

Při využití služby vás tak Galaxy S26 vás vyjde už na 600 Kč × 26 měsíců. Využít ale také můžete výhodné splátky bez navýšení, kdy se cena telefonu rozloží do 20 měsíců a Galaxy S26 vás vyjde na 1 200 Kč měsíčně.

Akce s vyšší kapacitou paměti za cenu nižší platí pouze v rámci předobjednávek do 10. března, prodeje pak startují o den později. Níže najdete ceny modelů, kterých se sleva týká:

Nová sluchátka Galaxy Buds4 a Buds4 Pro

Společně s telefony odhalil Samsung také novou generaci bezdrátových sluchátek. Galaxy Buds4 a Buds4 Pro přicházejí s kompletně přepracovaným designem, který lépe sedí v uších, výrazně kvalitnějším zvukem, vylepšeným aktivním potlačením hluku (ANC) a novými AI funkce. Základní model Galaxy Buds4 vyjde na 4 399 Kč, zatímco Galaxy Buds4 Pro stojí 6 199 Kč. Pokud navíc stihnete předobjednávku do 10. března a následně napíšete recenzi, získáte ke sluchátkům jako dárek speciální limitovaný obal.

