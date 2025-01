Hledáte kompaktní adaptér s vysokým nabíjecím výkonem pro váš smartphone či notebook? Zajímavý kousek má v nabídce Motorola – nabízí výkon 125 W, v balení nechybí ani USB-C kabel a cena se bez problémů dostane pod hranici 1 000 korun. Jak ale obstál v našem testu?

V prosinci jsme vám přinesli recenzi na velmi zajímavý adaptér od Motoroly s přídomkem TurboPower 68W, ovšem to není jediný kousek z nabídky Motoroly, který by neměl ujít vaší pozornosti.

V redakci se nám usídlil i adaptér TurboPower 125W, který nabídne nekompromisní nabíjecí výkon pro náročnou elektroniku. Kromě mobilních telefonů totiž snadno a rychle doplní energii i notebooku.

Technické parametry Motorola TurboPower 125W (Motorola MC-1252)

Výstup USB-C: 5 V/3 A (15 W); 9 V/3 A (27 W); 15 V/3 A (45 W); 20 V/6,25 A (max. 125 W) Obsah balení adaptér, USB-C–USB-C kabel s délkou 1 metr, základní dokumentace Barva černá Cena 999 Kč

Obsah balení: vše, co čekáte

Obsah balení je víceméně odpovídající. V malé krabičce naleznete kromě adaptéru také USB-C–USB-C kabel o délce 1 metru. Kabel sice není opletený, přesto vypadá kvalitně, takže se nemusíte obávat toho, že by se po čase překroutil. Důležité je, že i kabel dokáže přenést maximální výkon adaptéru, tedy 125 W, další investice vás tedy nečekají. Samozřejmě nechybí ani základní dokumentace.

Líbilo se nám včetně kabelu

Konstrukční zpracování: kompaktní

Adaptér Motorola TurboPower 125W jsem si prakticky okamžitě zamiloval – je elegantní, kompaktní a díky matnému zdrsněnému povrchu na něm neulpívají otisky prstů. Výjimku tvoří číslice 125, která je na těle vyražená a na rozdíl od zbytku těla lesklá. Přesto se mi adaptér velmi líbí, působí elegantně a hodnotně.

Možná si říkáte, že vzhledem k vysokému výkonu bude rozměrný a těžký – opak je však pravdou. Rozměry činí 91 (včetně vidlic) × 57 × 25 mm, hmotnost cca 170 gramů. Snadno se tak „ztratí“ i v tašce na víkendovou vyjížďku. V případě nutnosti ho schováte i v kapse od kalhot či bundy. Nutno podotknout, že fyzické rozměry je prakticky nemožné na internetu dohledat, proto jsme adaptér v redakci pro jistotu přeměřili.

Na těle adaptéru se nachází jedno USB-C, což někdo může vnímat jako negativum. Mně osobně to nevadí – adaptér může soustředit maximální výkon jedním směrem, například do notebooku, a vy tak nemusíte dlouze polemizovat nad tím, zda se výkon mezi výstupní konektory nějak dělí. Oceňujeme, že USB-C je na zadní straně adaptéru. Pokud je adaptér v zásuvce, nijak se nezkracuje délka přibaleného kabelu, což by se dělo, pokud by byl výstup například z boku.

Vypadá zkrátka skvěle.

Celkově musím adaptér Motorola TurboPower 125W pochválit – vypadá elegantně, kvalita konstrukčního zpracování je ukázková, je extrémně kompaktní a lehký.

Líbilo se nám kvalita konstrukčního zpracování

design

kompaktní a lehký

Nelíbilo se nám někomu může chybět druhý výstup

Nabíjení: dostanete, co čekáte

Jak už víme, adaptér je schopen dodat výkon až 125 W. To neznamená, že neumí nabíjet i pomaleji, konkrétně to zvládá v režimech: 5 V/3 A (15 W); 9 V/3 A (27 W); 15 V/3 A (45 W); 20 V/6,25 A (max. 125 W). Jde o adaptér typu GaN, takže nahrazuje běžně používané polovodiče z křemíku polovodiči z nitridu gallitého (zde tedy vysvětlení zkratky GaN).

A proč se nitrid gallitý začal čím dál častěji objevovat v adaptérech? Přináší výhody, například není potřeba používat tolik vnitřních součástí, díky čemuž jsou adaptéry menší a lehčí. Ve srovnání s křemíkem jsou GaN adaptéry schopné přenášet vyšší napětí, nezahřívají se tolik jako klasické adaptéry, jsou tedy efektivnější. Uvádí se efektivnost nabíjení až 95 %. Neznamená to však, že nitrid gallitý je všespásný – kvalitní komponenty jsou nezbytností, což zajistí, že GaN adaptéry patří mezi nejbezpečnější.

Podporovány jsou i moderní technologie, například Power Delivery 3.0 (Quick Charge 3.0). Rychlé nabíjení je samozřejmě k dispozici nejen telefonům Motorola, ale i Samsungům, Pixelům, iPhonům nebo telefonům Huawei. Pokud máte například MacBook, adaptér TurboPower 125W využijete stejně dobře, a to jak s přibaleným USB-C kabelem, tak i s MagSafe kabelem, který naleznete u moderních MacBooků.

V praxi jsme adaptér vyzkoušeli s MacBookem Pro 14 (2024) s procesorem Apple M4 Pro a iPhonem 16 Pro Max. Bez problémů řešení od Motoroly zastoupilo 96W adaptér od Applu, který běžně stojí přes 2 000 Kč. Díky rychlému nabíjení dobijete 50 % kapacity MacBooku za 30 minut. I u iPhonu poskytl adaptér maximální rychlost nabíjení, a to jak na přímo, tak přes MagSafe nabíječku.

S adaptérem dobijete i moderní MacBooky.

V průběhu nabíjení jsme nezaznamenali žádné zahřívání, a to ani při současném používání MacBooku. Kombinaci adaptéru Motorola TurboPower 125W a MacBooku můžeme doporučit.

Líbilo se nám rychlé nabíjení pro různé značky

důležité dobíjecí standardy

technologie GaN

„kamarádí“ se i s produkty od Applu, včetně MacBooků s MagSafe

nezahřívá se

Zhodnocení: takhle ano

Motorola TurboPower 125W si oblíbíte. Já osobně díky tomu, že jsem s ním nahradil originální adaptér od Applu s výkonem 96 W, který stojí více než dvakrát tolik. Motorola TurboPower 125W přitom perfektně funguje s MacBooky, iPhony i dalšími zařízeními, rychle dobijete i moderní Pixely, Samsungy, Xiaomi nebo Realme. Cena se pohybuje okolo 1 000 Kč, díky slevovému kódu jej však můžete mít za 800 Kč – za tuto cenu opravdu není co řešit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz