Osvědčená sázka na design v kombinaci s výkonem 96 W se skvěle hodí k nabíjení vašich MacBooků. Jak je však u Applu zvykem, dokupte si ideální kabel a cena samotného adaptéru rozhodně není nejnižší.

Jistě víte, že Apple se nežene za rychlým nabíjením iPhonů, stejně jako třeba Samsung nebo Google. Přesto naleznete mezi oficiálním příslušenstvím nabíjecí adaptér s výkonem 96 W, což rozhodně není málo. Ovšem určen je především pro nabíjení MacBooků.

Technické parametry Apple 96W USB-C Power Adapter

Výstup (USB-C): 96 W Cena 2 290 Kč

Obsah balení: tradiční strohost

nabíjecí adaptér

základní dokumentace

Konstrukční zpracování: elegantní, ale zbytečně velký

Nabíjecí adaptér se skládá ze dvou oddělitelných částí. Tou větší je samotný adaptér, menší pak koncovka do zásuvky. Je to kvůli snadné výrobě různých alternativ pro regiony s jinými standardy elektrických zásuvek.

Jakmile si adaptér zkompletujete, můžete se pokochat jeho vzhledem. Nezapře totiž cit Applu pro čistý design a každičký detail. Nabíječka je ze všech stran krásně zaoblená, díky čemuž se velmi příjemně přenáší. Z obou stran nemůže chybět logo nakousnutého jablka. Bohužel je celá nabíječka lesklá, což se negativně podepisuje na ulpívajících otiscích prstů a na riziku velice rychlého poškrábání.

Nabíječka má na těle však jen jeden jediný výstup, a to v podobě USB-C. Zdá se, že i v případě adaptérů se Apple o praktičnost či potřeby zákazníků nezajímá. Adaptérem tak regulérně nabijete vždy jen jedno zařízení. Alespoň dva konektory Apple nasadit mohl, a to například pro nabíjení notebooku a telefonu současně. Dvojnásob, když je adaptér výrazně větší než konkurenční řešení s obdobným výkonem.

Líbilo se nám elegantní design

Nelíbilo se nám pouze jediný výstup

větší rozměry

Nabíjení: MacBook ano, ale co dál?

Jak už jsme nastínili, výkon činí 96 W, což je výborné. Jenže využití je trošku problematické i přes podporu standardu Power Delivery. Samotný Apple nabíjecí adaptér doporučuje jako ideální formu příslušenství k MacBooku Pro s 16" displejem. Samozřejmě v ideální kombinaci kabelem také od Applu.

V případě iPhonů je nabíjecí výkon nevyužitý. U telefonů Samsung se rovněž nedočkáte maxima možného, dokonce adaptér není schopen dodávat ani 45 W. Obdobné potíže pak panují u telefonů dalších značek jako Realme nebo Motorola. V případě notebooků jiných značek jsme pochodili u ASUSu, naopak Honor na adaptér Apple nereagoval.

Tím spíše je škoda, že adaptér má jediný výstup a nelze vysoký výkon například rozmělnit do nabíjení více zařízení. Je více než patrné, že tento adaptér Apple směřuje právě takřka výhradně k MacBookům, ideálně zmíněné 16" varianty. Další zařízení sice nabijete, ale výrazně pomaleji.

Líbilo se nám vysoký nabíjecí výkon

ideální pro MacBooky

Nelíbilo se nám ostatní zařízení nabíjí pomalu

hodilo by se více USB-C

Zhodnocení: jasná volba jen pro některé?

Apple 96W USB-C Power Adapter dokáže zaujmout vzhledem, méně už cenou, která je nad hranicí 2 tisíc korun. V tomto ohledu patří řešení od Applu k vůbec nejdražším a současně nejhůře vybaveným. Získáte sice teoretický výkon 96 W, jenže jej využijete pouze pro MacBooky Pro. Ostatní mobilní zařízení se budou nabíjet pomalu.

Ale nad tím by bylo možné přimhouřit oči. Jistě se najdou tací, kteří právě k MacBooku Pro budou chtít originální nabíječku. Jenže přítomnost pouze jediného výstupu v podobě USB-C je neobhajitelná. I při nabíjení MacBooku Pro by totiž jistě zbyla alespoň část výkonu třeba pro iPhone. Takto budete mít v zásuvce obrovský adaptér, který však nabije pouze váš počítač, nikoliv mobil. A to je velká škoda.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz