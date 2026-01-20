mobilenet.cz na sociálních sítích

Avenger na obzoru? Přezdívá se tak chystané Motorole Edge 70 Fusion

Michal Pavlíček
10
Avenger na obzoru? Přezdívá se tak chystané Motorole Edge 70 Fusion
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Telefon má mít kompletně zakřivený 6,78" AMOLED displej
  • Výkon obstará procesor Snapdragon 7s Gen 3
  • Lákadlem by měla být baterie s kapacitou 7 000 mAh

V poměrně brzké době bychom se měli dočkat zajímavé novinky od Motoroly, která zamíří do střední třídy. O novince s krycím jménem Avenger se dozvídáme od informátora Evana Blasse (viz x.com), který dodává, že ve výsledku půjde o Motorolu Edge 70 Fusion.

Současná Motorola Edge 60 Fusion

Dozvídáme se, že novinka vsadí na po všech stranách zakřivený 6,78" AMOLED displej s 1,5K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 5 200 nitů. O ochranu displeje se postará sklíčko Gorilla Glass 7i. Na zádech telefonu by se měla opět objevit veganská kůže. Počítat můžete i s tradičně zvýšenou odolností dle stupně krytí IP69, ke které se připojuje i vojenský standard MIL STD-810H.

Výkon má obstarávat procesor Snapdragon 7s Gen 3 společně s 8GB, nebo 12GB operační pamětí. Pro data bude připraveno 256GB úložiště. Samozřejmostí bude Android 16, ale s délkou podpory se Motorola ani v roce 2026 příliš nerozdá. Přislíbeny mají být jen tři velké aktualizace. Ohledně fotoaparátů jsou známé informace o hlavním 50megapixelovém snímači a čelní 32megapixelové kamerce.

Možným hlavním trumfem bude baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 000 mAh. Opětovné dočerpání energie má být umožněné solidním výkonem 68 W. Na další informace si budeme muset počkat. jasný není ani termín představení, ale částečně lze vycházet z premiéry současného modelu Edge 60 Fusion, která byla představena v dubnu loňského roku. Je tak možné, že obdobný termín zvolí Motorola i letos.

Diskuze ke článku
lendelos
lendelos
Na zaciatku sa mi ten design zadnej strany Motorol celkom pacil ale uz nan aj dostavam alergiu. Ked to porovnam so zadnou stranou Honor Magic8 Pro Air - co je clanok predtym, tak Motorola vyzera ako o 10 rokov starsi mobil.
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Mám rád umělou kůží. Nosím telefon bez krytu a díky ní neklouže.
Frank McIntosh
Frank McIntosh
zase zakřivený displej, ostatní od toho odchází, viz např. Honor ale Motorola musí mít tenhle nesmysl i v nových modelech 👎🤬
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Fusion má dostat jen 3 roky OS update, G77 a G67 5 let, Neo nejspíš také ale Signatura 7 let, nechápu tohle.
