Avenger na obzoru? Přezdívá se tak chystané Motorole Edge 70 Fusion

V poměrně brzké době bychom se měli dočkat zajímavé novinky od Motoroly, která zamíří do střední třídy. O novince s krycím jménem Avenger se dozvídáme od informátora Evana Blasse (viz x.com), který dodává, že ve výsledku půjde o Motorolu Edge 70 Fusion.
Dozvídáme se, že novinka vsadí na po všech stranách zakřivený 6,78" AMOLED displej s 1,5K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 5 200 nitů. O ochranu displeje se postará sklíčko Gorilla Glass 7i. Na zádech telefonu by se měla opět objevit veganská kůže. Počítat můžete i s tradičně zvýšenou odolností dle stupně krytí IP69, ke které se připojuje i vojenský standard MIL STD-810H.
Výkon má obstarávat procesor Snapdragon 7s Gen 3 společně s 8GB, nebo 12GB operační pamětí. Pro data bude připraveno 256GB úložiště. Samozřejmostí bude Android 16, ale s délkou podpory se Motorola ani v roce 2026 příliš nerozdá. Přislíbeny mají být jen tři velké aktualizace. Ohledně fotoaparátů jsou známé informace o hlavním 50megapixelovém snímači a čelní 32megapixelové kamerce.
Možným hlavním trumfem bude baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 000 mAh. Opětovné dočerpání energie má být umožněné solidním výkonem 68 W. Na další informace si budeme muset počkat. jasný není ani termín představení, ale částečně lze vycházet z premiéry současného modelu Edge 60 Fusion, která byla představena v dubnu loňského roku. Je tak možné, že obdobný termín zvolí Motorola i letos.
