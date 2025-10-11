Fanoušci pozor, Samsung očekávaně zlevňuje dva letošní modely s přídomkem FE

Samsung už několik let produkuje telefony, tablety i chytré hodinky s přídomkem FE. Ten značí Fan Edition, tedy verze, které mají přinést oblíbenou výbavu za příznivější cenu. Poslední dobou je však zpočátku situace o něco horší. Novinky s přídomkem FE sice nabídnou fajn výbavu, ale cena je nastavena výše, než by se nám líbilo.
Typickým příkladem jsou letošní dvě novinky v podobě ohebného véčka Galaxy Z Flip7 FE a standardního Galaxy S25 FE, který jakožto pátý člen doplnil vlajkovou řadu Galaxy S25. První dorazil na český trh v létě, druhý zkraje podzimu.
Začněme Samsungem Galaxy Z Flip7 FE, který se v červenci začal prodávat za 24 990 Kč v případě 128GB varianty a za 26 690 Kč za 256GB variantu. Značnou výši těchto cen zpočátku ilustroval doprodávající se model Galaxy Z Flip6, který při takřka stejné výbavě mohl být váš za výrazně nižší cenu. Nyní po zhruba 4 až 5 měsících se Galaxy Z Flip7 FE konečně dostává do výrazně přívětivějších cenových pater. 128GB verze nyní v rámci oficiální ceny vyjde na 19 999 Kč, rozdíl tak činí celých 5 tisíc korun. 256GB varianta pak aktuálně vyjde na 21 990 Kč, což je snížení ceny o 4 700 Kč.
|Model
|Startovací cena
|Aktuální cena
|Pokles
|Galaxy Z Flip7 FE 256 GB
|26 690 Kč
|21 990 Kč
|4 700 Kč
|Galaxy Z Flip7 FE 128 GB
|24 990 Kč
|19 990 Kč
|5 000 Kč
|Galaxy S25 FE 256 GB
|20 390 Kč
|17 990 Kč
|2 400 Kč
|Galaxy S25 FE 128 GB
|18 790 Kč
|16 990 Kč
|1 800 Kč
Přesuňme k Samsungu Galaxy S25 FE, který dorazil v září a například i v naší recenzi jsme si posteskli nad tím, že jinak velmi slušný mobil kazí vysoká cena. 256GB varianta vycházela na 20 390 Kč, avšak nově už stojí příjemnějších 17 990 Kč, což je o 2 400 Kč méně, a to pouze od září. Základní 128GB varianta vycházela na 18 790 Kč, nyní ji Samsung nabízí za 16 990 Kč, tedy o 1 800 Kč. Za povšimnutí je, že se rovněž výrazně ztenčil cenový rozdíl mezi 128GB a 256GB verzí.
Opět se tak ukázalo, že modely s přídomkem FE nabývají na zajímavosti až po několika měsících, kdy dojde k alespoň dílčí slevě.
