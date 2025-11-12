Líbila by se vám věčná sleva? Vodafone zlevňuje neomezený tarif Bez Limitu M

Vodafone letos na podzim celkově překopal nabídku svých tarifů pro paušální zákazníky. K dispozici jsou stále i dva tarify s klasickým datovým balíčkem, ale primárně pozornost je venována řadě tarifů Bez Limitu, které se tváří, že můžete vše a přitom nic neřešit. To ale samozřejmě není pravda, neboť vyjma vrcholného tarifu za bezmála 2 tisíce korun vás Vodafone nesmylsně omezuje v rychlosti připojení.
Operátor nově nabízí svou tradiční akci s tz.v slevou napořád (viz vodafone.cz). Ta nejvyšší se dotkal základního tarifu Bez Limitu M. Ten standardně vyjde na 799 Kč, avšak nyní je ve 32% slevě a vyjde tak pouze na 544 Kč. Důležité je zmínit, že napořád je sleva 32 %, pokud například dojde v budoucnu ke zdražení tarifu, bude se výsledná částka počítat z nové ceny. Každopádně nyní vám operátor za 544 Kč měsíčně nabídne neomezené volání a SMS a dále neomezenou porci dat, bohužel však značně přiškrcenou rychlostí pouhých 8 Mb/s. Ta ale naštěstí stačí nejen na brouzdání po internetu, ale i poslech hudby či sledování videí ve standardní kvalitě.
|Bez Limitu M
|Akční cena
|544 Kč
|Sleva
|32 %
|Výše slevy
|799 Kč
|Data
|neomezeně
|Rychlost stahování
|8 Mb/s
|Volání
|neomezeně
|SMS
|neomezeně
|Neomezená rychlost
|pětkrát měsíčně
V tarifu je i pár zajímavých benefitů. Pětkrát měsíčně máte možnost si užívat i neomezenou rychlost, tedy takovou, kterou v danou chvíli dovolí 5G síť operátora. Dále se hodí i jednou měsíčně možnost využití Roamingu na den mimo zónu Evropské unie. Získáte neomezené volání, SMS zprávy, bezplatné přijetí hovoru a 1 GB dat.
Jak jsme již naznačili, ve slevě, byť menší, se nachází většina nových tarifů od Vodafonu. Vyšší tarif Bez Limitu L je levnější o 16 % a namísto 949 Kč vyjde na 798 Kč měsíčně. U tarifu Bez Limitu XL je k dispozici 10% sleva napořád a zaplatíte tak namísto 1 099 Kč jen 990 Kč měsíčně. Za zmínku pak stojí ještě tarif sLimitem M, jenž se dočkal slevy 29 % a místo 699 Kč vychází na 497 Kč měsíčně.
