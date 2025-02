Hledáte alternativu chytrého přívěsku do peněženky? Tyto karty jsou nyní v akci

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Popularita chytrých přívěsků se projevila také na značném rozšíření nabídky, která už zdaleka není limitovaná tím, co prodává Apple či Samsung. Před pár měsíci jsme vás například informovali o velmi zajímavé nabídce operátora O2, který ne tak dávno nabízel trojici O2 tagů za sympatických 499 Kč. Od originálního AirTagu se přitom, jak se můžete dočíst v naší recenzi, kromě úrovně zvýšené odolnosti a designu, nijak zásadně neliší. Kromě přívěsků jsou však populární také chytré karty, které jsou v podstatě přívěsky, pouze jiného tvaru.

Chytré karty jsou, jak napovídá samotné označení, zajímavé především jako příslušenství do vaší peněženky, kterou tak na rozdíl od přívěsku, nijak zbytečně nenafouknou a rozměry se blíží obyčejným platebním kartám. Jejich nabíjení navíc zprostředkuje bezdrátová nabíjecí podložka Qi, tudíž nemusíte řešit jednou za čas nákup nové baterie, jako v případě většiny přívěsků.

Pokud jste o nákupu chytré karty už nějakou dobu uvažovali, naskytla se nyní ideální příležitost díky nabídce na e-shopu Alza.cz. Zde si aktuálně můžete pořídit karty AlzaGuard Hero SlimTag za rovných 300 Kč s využitím slevového kupónu (prodejce vám jej nabídne rovnou během nákupu), případně si pořídit za 308 Kč chytrou kartu Fixed Tag Card v oranžové barvě.

Obě karty jsou velmi tenké, konkrétně 2,5 a 2,6 milimetru, a stejně tak slibují dlouhou výdrž na jedno nabití. Prvně zmíněná karta z produkce Alzy má však výhodu, neboť má vydržet nabitá až 6 měsíců, zatímco karta od Fixed udává výdrž poloviční. V obou případech platí možnost bezdrátového nabíjení a samozřejmě i oficiální certifikace potřebná pro možnost fungování v rámci platformy Najít (Find My) od Applu, ostatně jsou určené pro použití právě ve spojení s iPhony. Zajímavým benefitem u karty AlzaGuard je sada nálepek dodávaných s kartou, díky kterým ji můžete stylizovat jako obyčejnou platební kartu, naopak co kartě od Alzy chybí a karta Fixed má, je zvýšená ochrana. Karta českého výrobce Fixed se chlubí konkrétně odolností IP67, nezaskočí ji tedy pevné částice (prach) ani ponoření do vody.