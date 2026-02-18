mobilenet.cz na sociálních sítích

Budoucí král střední třídy? Přichází nový Google Pixel 10a

Michal Pavlíček
3
Budoucí král střední třídy? Přichází nový Google Pixel 10a
Fotografie: Google
  • Meziročně Pixel střední třídy mírně zlevnil
  • Je o něco menší a dokáže se rychleji nabíjet
  • Procesor i fotoaparáty zůstaly zcela beze změny

Po 11 měsících Google přináší dalšího zástupce střední třídy, konkrétně jde o Pixel 10a. Že vám přijde nějak povědomý? Není se čemu divit, neboť jeho vzhled a ostatně i výbava je téměř identická s loňským Pixelem 9a. Odlišností je opravdu jen minimum a Google tak spíše ze setrvačnosti obměňuje model tak, jak si trh žádá. Na druhou stranu Google navazuje na poslední roky, kdy jsou Pixely ve střední třídě považovány za dobře a komplexně vybavené přístroje těšící se značné oblibě.

Google Pixel 10a
Nový Google Pixel 10a bude dostupný ve čtyřech barevných variantách

Zařízení sází na hladký design se zcela plochou zadní stranou, kde lišta fotoaparátu plynule splývá s tělem telefonu, což usnadňuje manipulaci v kapse. Současně se mobil ani nebude kývat, pokud jej položíte na stůl. Mezigeneračně došlo k mírnému zmenšení rozměrů na výšku a na šířku, tloušťka naopak stoupla o desetinu milimetru na rovných 9 milimetrů. Nový Pixel 10a je pak také o necelé 3 gramy lehčí. Google u tohoto modelu kladl velký důraz na udržitelnost, proto je Pixel 10a vyroben z dosud nejvyššího podílu recyklovaných materiálů v rámci řady A, včetně recyklovaného hliníku, plastu a poprvé i kobaltu, mědi, wolframu a zlata.

Google Pixel 10a

V oblasti odolnosti a displeje nabízí novinka ochranu proti vodě a prachu dle standardu IP68 a vylepšené krycí sklo Corning Gorilla Glass 7i, které lépe odolává pádům a poškrábání. Připomeňme, že předchůdce si vystačil se starším typem Gorilla Glass 3. 6,3" Actua pOLED displej je navíc o 11 % jasnější než u předchozího modelu Pixel 9a, což zajišťuje dobrou viditelnost i na přímém slunci. Jas může dosahovat až 3 000 nitů a samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence.

Hlavní rozdíly mezi Pixelem 10a a Pixelem 9a


Model Google Pixel 10a Google Pixel 9a
Rozměry 153,9 × 73 × 9 mm 154,7 × 73,3 × 8,9 mm
Hmotnost 183 gramů 185,9 gramů
Jas displeje 3 000 nitů 2 700 nitů
Ochrana displeje Gorilla Glass 7i Gorilla Glass 3
Drátové nabíjení 30 W 23 W
Bezdrátové nabíjení 10 W 7,5 W
SW podpora do roku 2033 do roku 2032
Bluetooth verze 6.0 verze 5.3
Aktuální cena (128 GB) 13 290 Kč 10 990 Kč

Trošku škoda je, že pod kapotou se neodehrály zásadní změny. Nadále je tak nasazen procesor Google Tensor G4 v kombinaci s 8GB operační pamětí. Volit můžete jen úložiště, a to 128 GB, nebo 256 GB. Paměťové karty by u telefonu od Google už snad nikdo nehledal. Samozřejmostí je integrovaný asistent Gemini nejnovější generace, Google VPN, ale také různé vychytávky jako je Magic Editor, Best Take atd. Novinka dorazí s Androidem 16 a má přislíbeno 7 let softwarových aktualizací, tedy nových verzí operačního systému Android, ale také bezpečnostních aktualizací. Potěší také podpora satelitní komunikace.

Google Pixel 10a

Už loňský Pixel 9a vynikal kvalitní foto výbavou a Google se rozhodl, že na tom netřeba vůbec nic měnit. Hlavní snímač nabídne 48 megapixelů rozlišení s Quad PD Dual Pixel ostřením a optickou stabilizací. Clonové číslo činí f/1.7 a samotná velikost senzoru 1/2". Společnost mu dělá 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv o světelnosti f/2.2 a rozsahem záběru 120 stupňů, tento snímač má velikost 1/3,1".

Google Pixel 10a

Baterie se rovněž nezměnila a ponechává si kapacitu 5 100 mAh, což je však solidní s ohledem na menší displej. Naopak nabíjení zrychlilo. Klasické drátové je možné výkonem až 30 W, což je o 7 W více než u předchůdce. Bezdrátové nabíjení je nadále podporováno a letos až 10W výkonem, zatímco loni byl stropem výkon 7,5 W.

Nový Google Pixel 10a se na českém trhu začne prodávat už 5. března a cena je stanovena na 13 290 Kč za 128GB verzi. 256GB varianta vyjde na 15 690 Kč. Potěší, že meziročně jsou ceny o něco příznivější.

Nový Google Pixel 10a předobjednáte u Mobil Pohotovosti výhodněji o 2 500 Kč a se 3letou zárukou zdarma, nebo si můžete novinku pronajmout jen za 359 Kč měsíčně.

Technické parametry Google Pixel 10a 256 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce153,9 × 73 × 9 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejPOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetGoogle Tensor G4, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostbřezen 2026, 15 690 Kč
tisková zpráva, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Cena začíná na 13 590kč. I na té MP na kterou odkazujete.

I s bonusem 2500 za výkup nic moc, když skoro identické 9a stojí lehce pod 10k.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
David Rajtr
David Rajtr
Král? To fakt ne. Za ty peníze se dají sehnat lepší telefony.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze