Budoucí král střední třídy? Přichází nový Google Pixel 10a

Po 11 měsících Google přináší dalšího zástupce střední třídy, konkrétně jde o Pixel 10a. Že vám přijde nějak povědomý? Není se čemu divit, neboť jeho vzhled a ostatně i výbava je téměř identická s loňským Pixelem 9a. Odlišností je opravdu jen minimum a Google tak spíše ze setrvačnosti obměňuje model tak, jak si trh žádá. Na druhou stranu Google navazuje na poslední roky, kdy jsou Pixely ve střední třídě považovány za dobře a komplexně vybavené přístroje těšící se značné oblibě.
Zařízení sází na hladký design se zcela plochou zadní stranou, kde lišta fotoaparátu plynule splývá s tělem telefonu, což usnadňuje manipulaci v kapse. Současně se mobil ani nebude kývat, pokud jej položíte na stůl. Mezigeneračně došlo k mírnému zmenšení rozměrů na výšku a na šířku, tloušťka naopak stoupla o desetinu milimetru na rovných 9 milimetrů. Nový Pixel 10a je pak také o necelé 3 gramy lehčí. Google u tohoto modelu kladl velký důraz na udržitelnost, proto je Pixel 10a vyroben z dosud nejvyššího podílu recyklovaných materiálů v rámci řady A, včetně recyklovaného hliníku, plastu a poprvé i kobaltu, mědi, wolframu a zlata.
V oblasti odolnosti a displeje nabízí novinka ochranu proti vodě a prachu dle standardu IP68 a vylepšené krycí sklo Corning Gorilla Glass 7i, které lépe odolává pádům a poškrábání. Připomeňme, že předchůdce si vystačil se starším typem Gorilla Glass 3. 6,3" Actua pOLED displej je navíc o 11 % jasnější než u předchozího modelu Pixel 9a, což zajišťuje dobrou viditelnost i na přímém slunci. Jas může dosahovat až 3 000 nitů a samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence.
Hlavní rozdíly mezi Pixelem 10a a Pixelem 9a
|Model
|Google Pixel 10a
|Google Pixel 9a
|Rozměry
|153,9 × 73 × 9 mm
|154,7 × 73,3 × 8,9 mm
|Hmotnost
|183 gramů
|185,9 gramů
|Jas displeje
|3 000 nitů
|2 700 nitů
|Ochrana displeje
|Gorilla Glass 7i
|Gorilla Glass 3
|Drátové nabíjení
|30 W
|23 W
|Bezdrátové nabíjení
|10 W
|7,5 W
|SW podpora
|do roku 2033
|do roku 2032
|Bluetooth
|verze 6.0
|verze 5.3
|Aktuální cena (128 GB)
|13 290 Kč
|10 990 Kč
Trošku škoda je, že pod kapotou se neodehrály zásadní změny. Nadále je tak nasazen procesor Google Tensor G4 v kombinaci s 8GB operační pamětí. Volit můžete jen úložiště, a to 128 GB, nebo 256 GB. Paměťové karty by u telefonu od Google už snad nikdo nehledal. Samozřejmostí je integrovaný asistent Gemini nejnovější generace, Google VPN, ale také různé vychytávky jako je Magic Editor, Best Take atd. Novinka dorazí s Androidem 16 a má přislíbeno 7 let softwarových aktualizací, tedy nových verzí operačního systému Android, ale také bezpečnostních aktualizací. Potěší také podpora satelitní komunikace.
Už loňský Pixel 9a vynikal kvalitní foto výbavou a Google se rozhodl, že na tom netřeba vůbec nic měnit. Hlavní snímač nabídne 48 megapixelů rozlišení s Quad PD Dual Pixel ostřením a optickou stabilizací. Clonové číslo činí f/1.7 a samotná velikost senzoru 1/2". Společnost mu dělá 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv o světelnosti f/2.2 a rozsahem záběru 120 stupňů, tento snímač má velikost 1/3,1".
Baterie se rovněž nezměnila a ponechává si kapacitu 5 100 mAh, což je však solidní s ohledem na menší displej. Naopak nabíjení zrychlilo. Klasické drátové je možné výkonem až 30 W, což je o 7 W více než u předchůdce. Bezdrátové nabíjení je nadále podporováno a letos až 10W výkonem, zatímco loni byl stropem výkon 7,5 W.
Nový Google Pixel 10a se na českém trhu začne prodávat už 5. března a cena je stanovena na 13 290 Kč za 128GB verzi. 256GB varianta vyjde na 15 690 Kč. Potěší, že meziročně jsou ceny o něco příznivější.
Nový Google Pixel 10a předobjednáte u Mobil Pohotovosti výhodněji o 2 500 Kč a se 3letou zárukou zdarma, nebo si můžete novinku pronajmout jen za 359 Kč měsíčně.
Technické parametry Google Pixel 10a 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|153,9 × 73 × 9 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|POLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Google Tensor G4, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|březen 2026, 15 690 Kč
I s bonusem 2500 za výkup nic moc, když skoro identické 9a stojí lehce pod 10k.
Načíst všechny komentářePřidat názor