Cena Xperie 1 III, krásné hodinky Oppo a žhavé letní novinky – mNews

Vítejte u mNews. Dnes to bude poněkud kratší, protože je léto a nic moc se neděje, ale také jedu na dovolenou, a točím proto v předstihu. Tak už radši pojďme na to.

Xpeira 1 III má českou cenu

Třetí generace Sony Xperia 1 se představila již v dubnu. A přesto se u nás stále nedostala na trh. To se ale brzy změní, neboť předobjednávky již běží a než telefon v srpnu skutečně vyjde, máte možnost k němu zdarma získat naprosto perfektní sluchátka Sony WH-1000XM3. Co už vás tolik nepotěší, je cena, která činí... teď se podržte... 34 tisíc korun. Na druhou stranu, je to Sony, takže já jsem ani nic jiného nečekal.

Pokud vás o telefonu zajímá více informací a chtěli byste slyšet naše (opravdu) první dojmy, podívejte se na poslední mobilecast, kde novou Xperii rozbalujeme.

Oppo Watch 2 zaujmou výdrží

Velmi hezké hodinky představilo Oppo. Watch 2 přijdou ve dvou velikostech, některé verze podporují eSIM a dobře vypadá i AMOLED displej. Osobně mě však zaujaly moderním procesorem Snapdragon 4100. Při aktivním používání hodinky vydrží 4 dny a v úsporném režimu se prý máme těšit na 16 dní. Samozřejmě nechybí měření všeho možného ani základní vodotěsnost pro plavání. O dostupnosti zatím více nevíme, ale cena by měla startovat okolo pěti tisíc korun a v Evropě by systémem měl být Wear OS. Dávám palec nahoru.

Pokud jako budoucnost vidíte telefony se selfie kamerou ukrytou pod displejem, zpozorněte u novinky ZTE AXON 30. Tenhle kousek vypadá vážně futuristicky, ale určen je pro čínský trh.

Apple svou magnetickou powerbanku asi úplně nedomyslel. A někteří uživatelé upozorňují, že při neopatrném držení telefon snadno spadne, jak dokazuje třeba toto video. U nejmenšího iPhonu 12 si raději dejte pozor.

A Apple ještě jednou. Youtuber z kanálu MagaLag poslal AirTagy okolo celého světa a sledoval jejich trasu. Jeden poslal Elonu Muskovi a druhý obdržel sám Tim Cook. Jak to s přívěsky dopadlo zjistíte v našem článku. Nebo v původním videu, samozřejmě.

Dostali jsme také jedinečnou možnost vyzkoušet a natočit unikátní rolovací telefon, tak se na to určitě podívejte.