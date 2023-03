Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V minulém týdnu jsme vás zásobovali novinkami z veletrhu MWC v Barceloně a další připravená videa a články ještě budou následovat. K nim se tedy vracet nebudu a v tomto dílu mNews se zaměříme na to, co se událo mimo veletrh. I tak to bude dost nadité, Honor láká na nový typ baterie a máme tu i žebříček nejprodávanějších telefonů. Pojďme na to.

mNews #204 – TikTok je hrozbou a Nubia Z50 designovým skvostem

Podcast v audio formě

Honor Magic5 Ultimate s novou baterií

Zvětšovat baterii znamená zvětšovat rozměry a zvyšovat hmotnost. Alespoň nyní, ovšem s nástupem nových technologií by vše mohlo být jinak. Zatímco do Evropy přichází Honor Magic5 Pro, v Číně se dočkají dokonce modelu Magic5 Ultimate, který se liší designem, ale především typem baterie. Ta je křemíko-uhlíková a má větší hustotu o 12,8 %. Zatímco verze Pro má kapacitu 5 100 mAh, tak Ultimate do stejně velkého článku zvládne vměstnat 5 450 mAh. Zachovává přitom stejně rychlé nabíjení 66 W. Zbytek výbavy je pak víceméně stejný a já musím říct, že se mi vzhledově líbí ještě více než model Pro.

ZTE Nubia Z50 Ultra je designový skvost

Čínské ZTE má novou vlajkovou loď a je to po všech směrech působivý kousek hardwaru. Obzvlášť ta verze s Van Goghovou Hvězdnou nocí na zádech. Nubia Z50 Ultra má velmi ostře řezané hrany, tenké tělo, a hlavně čelní displej téměř bez rámečků a skutečně i bez průstřelu pro selfie kameru. Ta se totiž skrývá pod displejem. Jedná se již o 4. generaci této kamerky od ZTE s rozlišením 16 Mpx. Naprostou samozřejmostí jsou špičkové specifikace a sada foťáků od Sony na zádech nebo velká 5 000mAh baterie. Zdá se však, že nepodporuje bezdrátové nabíjení a nemá certifikaci zvýšené odolnosti. Ovšem cena v přepočtu 20 tisíc korun je krásná. Největší kaňkou na kráse je však dostupnost, telefon se s největší pravděpodobností nedostane mimo Čínu.

TOP10 nejprodávanějších telefonů 2022

Agentura Counterpoint Research zveřejnila tabulku deseti celosvětově nejprodávanějších telefonů. A zatímco v tržním podílu vede Samsung, tady nemá šanci a tabulce jasně dominuje Apple. Jak vidíte, na prvním místě se drží Apple iPhone 13, následovaný modely 13 Pro Max a 14 Pro Max. Až na čtvrté pozici se objevuje Samsung Galaxy A13. Následuje spousta dalších iPhonů, dokonce i starší model 12, až na desáté příčce vidíme znovu Samsung s modelem Galaxy A03, tedy tím nejnižším ze své nabídky. Jak je to možné? Snadno, portfolio Samsungu a potažmo všech Android výrobců je opravdu široké a zatímco si drží velký tržní podíl, jednotlivé konkrétní modely se prodávají logicky méně.

NÚKIB varuje před TikTokem

Čínský TikTok je superstar mezi sociálními sítěmi a roste raketovou rychlostí. Západní bezpečnostní složky však na něj upozorňují jako na bezpečnostní hrozbu a nyní se k nim přidává i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Hrozba podle něj spočívá v množství shromažďování dat o uživatelích, způsobu, jakým jsou sbírána, ukládána a roli hraje i právní prostředí v Číně, jemuž společnost ByteDance provozující TikTok podléhá. Co to reálně znamená? Pro vás jde o zamyšlení, zda této společnosti svá data chcete poskytovat. Varování je pak zásadní pro správce informačních systémů kritické infrastruktury dle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Já přístup do vašich telefonů a hlav nemám, takže když mě něco zajímá, musím se zeptat. Tentokrát mě třeba zajímá, který telefon byste spíš brali v Evropě. Onu Nubii, nebo Magic5 Ultimate? Dejte vědět do komentářů.