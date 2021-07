Ohebný displej, který se roluje? Vyzkoušeli jsme unikátní koncept Oppo X 2021

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Během zhruba posledních dvou let jsme mohli vidět několik různých provedení smartphonů s ohebnými displeji. Obrazovky otevírající se dovnitř i ven, zařízení, která (v rozevřeném stavu) připomínají tablet, nebo stylová a velmi kompaktní véčka. Nikdy jsme si však nemohli vyzkoušet unikát s rolovacím displejem, který nabízí Oppo X 2021.

Tohle je UNIKÁT: Vyzkoušeli jsme rolovací Oppo X 2021

Ohebný koncept společnosti Oppo

Nejprve je potřeba zdůraznit, že Oppo X 2021 je vskutku „pouze“ koncept, nikdy se s ním tak nesetkáme v běžném prodeji. O to zajímavější však byla možnost si jej na vlastní ruce osahat a vyzkoušet.

Oppo X 2021 působí na první pohled jako vcelku obyčejný telefon, podobně jako třeba Huawei Mate X2 v zavřeném stavu při čelním pohledu. I při prvním fyzickém kontaktu by mnoho uživatelů nemuselo odhalit, že se o obyčejný smartphone nejedná. Kouzlo nastane až ve chvíli, kdy pohladíte tlačítko na pravém boku (viz video) a před vámi se začne za jemného mechanického zvuku rozevírat ohebný displej.

V tu chvíli dojde ke zvětšení obrazovky z 6,7" na 7,4" a zobrazovací panel se rozšíří. V rozevřeném stavu je telefon samozřejmě pohodlnější pro čtení textu i sledování videí. Žádné pokročilé rozdělení obrazovky pro multitasking však nečekejte, opět je nutné připomenout, že se jedná o koncept využití ohebného displeje, který nemá oslnit propracovaným softwarem.

Největší zajímavostí tohoto telefonu je proces „rolování“ displeje.

Největší zajímavostí tohoto telefonu však možná ani nespočívá ve zvětšeném displeji, jako spíše v samotném procesu „rolování“, o nějž se starají dva miniaturní motorky, které mají za úkol vyvíjet na ohebný panel rovnoměrnou sílu. Díky tomu by (na rozdíl od situace, kdy je ohýbání displeje v kompetenci samotného uživatele) měla být zajištěna ještě delší životnost. Obrazovka na levém boku je navinutá na ose o průměru 6,8 milimetrů. Tento průměr je podle společnosti Oppo ideální, neboť nedochází k přílišnému „krčení“ displeje.

Co je Warp Track?

Pro Oppo X 2021 vyvinul výrobce vlastní ohebný laminát s označením Warp Track Laminate, který má být v nejtenčím bodě tlustý 0,1 milimetru. OLED panel má být po rozevření pěkně rovný, ale jak je viditelné z fotografií a videa, tak docela tomu není. Rýha mezi původním displejem a jeho rozšířenou verzí je vcelku snadno viditelná. Otázkou je rovněž ochrana panelu a mechanismu před nečistotami. V zavřeném stavu jej po stranách kryje miniaturní plastová lišta, v rozevřeném režimu jsou však boky na několika místech odhalené.

Diskutabilní je samozřejmě i tvrdost obrazovky a odolnost vůči poškrábání, kterou jsme netestovali, ale je zřejmé, že při nošení telefonu v kapse by dříve či později mohlo dojít k relativně značnému poškrábání, které je běžné i u skleněných displejů s ochrannými skly.

Budoucnost, nebo slepá větev?

Jestli je provedení ohebného displeje Oppo X 2021 budoucností, nebo zůstane jen konceptem, lze v tuto chvíli jen obtížně hodnotit. Pokud by se podařilo docílit markantnějšího zvětšení obrazovky v rozevřeném stavu a displej by byl dostatečně odolný vůči poškrábání (přitom však stále ohebný), mohlo by se podle nás jednat o zajímavou alternativu pro ostatní styly ohebných panelů. Do komentářů nám můžete napsat, jak se koncept od Oppa líbí vám.