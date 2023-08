Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple konečně odhalil datum představení nových iPhonů. Huawei představil decentní novinku a dále se podíváme na udržitelný telefon nebo véčko s třemi foťáky. Tak vítejte u mNews.

mNews #220 – Telefon se třemi průstřely a druhý s podporou až 10 let

Podcast v audio formě

iPhone 15 již 12. září

Otevřete si notýsky a zaškrtněte si tam datum 12. září. Ten den totiž Apple představí další generaci iPhonů. Nejvíce spekulovanou a téměř jistou novinkou bude nasazení USB-C. Osobně také doufám, že i ze základní verze zmizí zastaralý výřez pro kamery, zvýší se minimální úložiště a jestli tady na nás Apple opět zkusí 60Hz displej, tak teda nevím. To asi vážně budu už nevěřícně kroutit hlavou. Chci toho tak moc? Vedle telefonů dojde také na příslušenství a pravděpodobně i Apple Watch nebo sluchátka AirPods. Tak se nechme překvapit.

Děrovaný Huawei Mate 60 Pro

Přijde vám jeden průstřel v displeji málo? Cože? Ani dva vám nestačí? No, pokud má být trojka to šťastné číslo, pak se mrkněte na novinku Mate 60 ProMate 60 Pro od Huawei. Ta skutečně nabídne hned tři průstřely v displeji. Dva pro bezpečný 3D skener obličeje a třetí pro 13Mpx selfie kameru. Zbytek výbavy je tradičně vlajkový. To znamená 12 GB RAM, až 1TB úložiště a čipset Kirin 9000s. Ano, Snapdragon to není, ale výkonu by měl mít víc než dost. Za zmínku také stojí design, který je opravdu čistý, telefon může trochu připomínat poslední řady od Honoru a mně se vážně líbí dělící půlkruh s jemnou texturou zad. Telefon je pak ve všech směrech zakulacený a nenajdete na něm ostré hrany. A nebýt těch třech průstřelů, tak se mi vážně líbí.

Fairphone 5 má unikátní podporu

S postupující klimatickou krizí je potřeba se vypořádat s otázkou udržitelnosti telefonů. Ono je sice hezké, že by se Applu líbilo, abyste si každý rok koupili nový telefon, ale skutečně je to potřeba? Nizozemská společnost Fairphone na to jde přesně opačně, právě teď představila pátou generaci svého telefonu. Zařízení je ze 70 % vyrobeno z recyklovaných materiálů, všichni zaměstnanci dostávají adekvátní mzdy a telefon se skládá z deseti modulů, které lze v případě poruchy snadno vyměnit. Skutečně unikátně však působí softwarová podpora, kterou výrobce slibuje minimálně do roku 2031, ovšem rád by ji protáhl na deset let. Zároveň garantuje pět velkých aktualizací Androidu. Oproti předchozí generaci také vylepšil většinu parametrů. Displej je nyní technologie OLED a má 90 Hz. Selfie kamera v průstřelu má 50 Mpx, stejně tak dvojice foťáků na zádech. Poslední čočka patří ToF senzoru pro snímání prostoru. Telefon podporuje eSIM a úložiště s 256 GB rozšíříte i paměťovkou. Baterie má kapacitu 4 200 mAh, což není tak špatné a na jeden den to snad stačit bude. Cena necelých 17 tisíc korun je sice hodně ambiciózní proti běžné konkurenci, ale pokud vám jde o udržitelnost, tak tento telefon asi konkurenci nemá.

Oppo Find N3 Flip má 3 foťáky

Oppo chce být výrazným hráčem na poli skládací telefonů a pomoci mu má i novinka Find N3 Flip. Trojku má v názvu a trojku má také na přední straně. Myslím samozřejmě tři snímače fotoaparátu, což je asi nejzásadnější vylepšení oproti předchozí generaci. Hlavní má 50 Mpx, ultraširokoúhlý nabídne 48 Mpx a nakonec je zde 32Mpx dvojnásobný teleobjektiv zaměřený na portrétní fotky. To je na véčko poměrně unikát. Venkovní displej už sice není největším na trhu, ale stále nabídne dostatečné rozměry pro základní využití. To by se mělo výrazně zlepšit díky novým widgetům a aplikacím. Oppo navíc potvrdilo, že se telefon bude prodávat i mimo Čínu.

Koupili byste si telefon právě kvůli tomu, že je vyrobený udržitelně, nebo byste spíše preferovali, aby se zásady udržitelnosti dostaly i do běžných telefonů?