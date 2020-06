Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Další logická evoluce v oblasti mobilních displejů se blíží a zároveň Apple hází Intel přes palubu. V mNews se ale také podíváme na zajímavou Motorolu a chystané hodinky od Samsungu. Pojďme na to.

Budoucnost displejů přichází a Apple odkopává Intel – mNews

Displeje s ukrytou kamerou jdou do výroby

Výřez v displeji je nepochybně jen dočasnou etapou. Již delší dobu slýcháme plány na schování selfie kamery přímo pod displej, který tak bude nerušený. Společnost Visionox, která se výrobou displejů zabývá, nyní vydala zprávu, že problémy s propustností světla vyřešila a je připravena zahájit sériovou výrobu OLED panelů. Z toho vyplývá, že již začátkem příštího roku bychom mohli vidět první telefony s touto technologií. Doufám, že to neznamená kompromisy jako u ohebných displejů. Jinak se nezbývá než těšit.

Apple MacBook přejde na ARM procesory

Vlastní procesory v iPhonech nás neudivují, Apple se však rozhodl zajít dále a začne nahrazovat CPU od Intelu v MacBoocích vlastními ARM procesory. Začít má údajně u 12palcové verze, přičemž slibuje vyšší výkon i úsporu než v případě Intelu. A je pravdou, že Apple by to díky provázání hardwaru a softwaru mohl dokázat. K odhalení má dojít 22. června.

Motorola One Fusion+ má vyjížděcí kameru

Nedá se říci, že by se vyjížděcí selfie kamery staly úplným hitem, ale sem tam se nějaká taková novinka objeví. Třeba právě nyní Motorola oznámila One Fusion+ s ničím nerušeným 6,5" displejem, i když jen typu IPS. Potěší slušný výkon díky Snapdragonu 730 i čtveřice snímačů na zadní straně, i když reálný přínos mají jen dva z nich. Cena cca 8 tisíc korun by působila dobře, kdyby ale zařízení mělo NFC. Jeho absenci mu však neodpustím.

Galaxy Watch3 vrátí lunetu

Z několika úniků jsme se dozvěděli o připravovaných Galaxy Watch3 od Samsungu. Tak by se nové hodinky měly jmenovat, přestože žádné Galaxy Watch2 neexistují, na druhou stranu jsme se loni dočkali Watch Active2. Tradičně čekáme 2 velikosti a podporu LTE. Víme také, že se má vrátit fyzická otočná luneta.

Vadí vám výřez v displeji? Co byste preferovali? Vyjížděcí kameru nebo tu skrytou pod displejem? Dejte nám vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.