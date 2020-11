Bloomberg: Apple brzy představí trojici MacBooků s novým procesorem Apple Silicon

Nejnovější událost od Applu, kterou cupertinský výrobce naplánoval na 10. listopadu (19:00 středoevropského zimního času), má přinést očekávanou novinku v podobě MacBooku Air a dvojice MacBooků Pro (s uhlopříčkou displeje o velikosti 13 a 16 palců). Nejzajímavější je fakt, že by měl (dle důvěryhodných zdrojů agentury Bloomberg) všechny tři zmíněné modely pohánět nový procesor Apple Silicon.

This is super cool. The Apple event logo in AR resembles opening and closing a MacBook.



A new MacBook powered by Apple Silicon is coming. pic.twitter.com/R6pIpJTWPC