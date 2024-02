Samsung spolupracuje s ARMem na procesorech nové generace kvůli AI

Samsung oznámil, že na základě spolupráce s britskou firmou ARM pracuje na nové generaci procesoru s jádry Cortex-X optimalizované pro nejnovější technologii Gate-All-Around (GAA). Podle tiskového vyjádření má tato spolupráce připravit půdu pro řadu oznámení a plánovaných inovací mezi společnostmi Samsung a ARM. Společnosti plánují i využití 2nanometrové (nm) GAA technologie, která má mimo jiné souviset s rozšířením funkcí generativní umělé inteligence (AI).

