mobilecast #189: Apple procesory mění pravidla hry + soutěž

Fotografie: mobilenet.cz

Nezapomeňte sledovat dnešní mobilecast v 17:00 hod. Nejenže si opět zasoutěžíme o mobilní telefon, ale hlavním tématem bude konference Apple, na které společnost představila vlastní ARM procesor a několik nových produktů. Co to znamená pro budoucnost počítačů? Tak přesně na to se zaměříme v našem živém vysílání. Tentokrát s Honzou a Petrem.