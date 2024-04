Microsoft si věří na Apple, jeho nové notebooky s Windows prý porazí Macbooky Air

Fotografie: Microsoft

jak informoval The Verge, podle jeho důvěryhodných zdrojů plánuje Microsoft uspořádat 20. května speciální akci v Seattlu, na níž podrobně popíše svou vizi „AI PC“. Akce se má konat den před zahájením Microsoft Build Developer Conference a vystoupit na ní má generální ředitel Microsoftu Satya Nadella.

S odvoláním na zdroje dobře obeznámené s plány firmy z Redmondu The Verge uvádí, že Microsoft je přesvědčen, že jeho nové notebooky s operačním systémem Windows a procesory ARM porazí MacBooky Air od Applu vybavené procesory Apple M3 v úlohách týkajících se nejen samotného výkonu CPU, ale také akcelerace AI. Microsoft údajně velmi spoléhá na na nadcházející čipovou sadu Qualcomm Snapdragon X Elite ARM, o které jsme vás informovali již loni s tím, že by měla oproti čipu Apple M2 dosahovat o 50 % vyššího vícevláknového výkonu a v prvních zařízeních se objevit právě letos okolo poloviny roku, tedy co nevidět.

„Snapdragon X Elite představuje dramatický skok v inovacích pro výpočetní techniku, protože přinášíme náš nový, vlastní procesor Qualcomm Oryon pro úžasný výkon, který potěší spotřebitele neuvěřitelnou energetickou účinností a posune jejich kreativitu a produktivitu na novou úroveň,“ řekl loni při debutu procesoru, od nějž hodně očekává i Microsoft, Kedar Kondap, senior viceprezident a generální ředitel divize Compute & Gaming společnosti Qualcomm Technologies, Inc.

Co Snapdragon X Elite umí?

Snapdragon X Elite je vyroben 4nm procesorem a vybaven 12 vysoce výkonnými jádry Oryon taktovanými na 3,8 GHz + boostem pro jedno až dvě jádra na 4,3 GHz. Qualcomm uvádí, že se vyrovná konkurenčním procesorům Intel 13. generace ve vícevláknovém výkonu a zároveň odebírá o 68 % méně energie. X Elite je osazen integrovaným grafickým procesorem Adreno s výkonem 4,6 TFLOPs a podporou rozhraní DirectX 12 API. Umožňuje připojit až tři externí monitory s rozlišením UHD při 60 Hz. Editoři videí pak ocení jednotku pro zpracování videa Adreno (VPU), která podporuje 10bitové kódování a dekódování 4K60 pro soubory H.264, HEVC (H.265) a AV1.

Qualcomm také přidal NPU Hexagon s výkonem 45 TOPs, aby procesor vynikal i v úlohách souvisejících s generativní umělou inteligencí. Podporuje také operační paměť LPDDR5x s propustností až 136 GB/s spolu s úložištěm PCIe Gen4 nebo UFS 4.0. Systém FastConnect 7800 pak zajistí podporu Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, chybět ale nemá ani modem Snapdragon X65 5G.

Jak dodává gsmarena.com, čeká se, že Microsoft nasadí čipset Qualcomm Snapdragon X Elite i v zařízeních Surface Pro 10, která nedávno debutovala s procesory Intel Core Ultra.