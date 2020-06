Zmizí v roce 2021 průstřely? Displeje se schovaným foťákem jdou do výroby

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Výrobci v dnešní době bojují s umístěním čelního fotoaparátu, případně i vícero fotoaparátů. Rámečky kolem displejů takřka zmizely, a to znamená, že se fotoaparáty umísťují do výřezů, průstřelů nebo dochází k jejich schování do těla, kdy se v případě potřeby vysunou. Ani jedno řešení není ideální a definitivně by vše mělo vyřešit umístění fotoaparátů pod displej. Někteří výrobci s tím již experimentovali, avšak prozatím bez kýženého úspěchu, kdy se nepodařilo odstranit problémy s propustností světla, případně s čitelností displeje.

Přední světový výrobce displejů, čínská společnost Visionox, však nyní ithome.com oznámil, že je připraven spustit sériovou výrobu OLED panelů, které již počítají s tím, že fotoaparát bude pod displejem. Visionox údajně vyřešil problémy s propustností světla pro potřeby fotoaparátu a současně zachoval shodnou čitelnost displeje za jakýchkoliv podmínek. Při neaktivním čelním fotoaparátu nemá být lidským okem rozpoznatelné, kde čelní fotoaparát je.

Pro správnou funkčnost bude potřeba nejen nový typ displeje, ale především software, který vždy umožní, aby mohl být fotoaparát funkční ve chvílích, kdy je potřeba. Nyní zbývá již jen čekat, kdy si novou technologii osvojí výrobci. Je pravděpodobné, že dlouho otálet nebudou a nejpozději zkraje roku 2021 bychom se mohli dočkat prvních telefonů, které již pro fotoaparát nebudou potřebovat speciální místo v displeji či kolem něj.