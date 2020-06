Motorola One Fusion+ oficiálně: Snapdragon 730, 16Mpx pop-up kamerka a 6,5" displej

Fotografie: motorola.com

Trend vyjížděcích kamerek nenechal chladným ani Motorolu, která v minulosti představila model One Hyper a nyní odhalila zbrusu novou Motorolu One Fusion+. Novinka se chlubí celkem pěti fotoaparáty, výkonným procesorem Snapdragon 730 od Qualcommu a ničím nerušeným 6,5" displejem.

Na zadní straně telefonu o hmotnosti 210 gramů a rozměrech 162,9 × 76,4 × 9,6 milimetrů čeká samostatně oddělený ultraširokoúhlý objektiv o rozsahu 118 stupňů a rozlišení 8 megapixelů. Pod ním pak je 64Mpx hlavní snímač o světelnosti f/1.8 s podporou ostření PDAF, který běžně skládá čtyři pixely do jednoho. Dále výrobce nasadil 5Mpx makro kamerku (f/2.2) a úplně vespod najdeme doprovodný 2Mpx senzor hloubky pro lepší bokeh snímky.

Hlavním esem v rukávu je však čelní 16Mpx kamerka o světelnosti f/2.0, která se ukrývá v těle zařízení a rovněž skládá čtyři pixely do jednoho. Navíc podporuje noční režim Night Vision stejně jako hlavní fotoaparát. Vyjížděcí mechanismus byl testován na 200 tisíc vysunutí a zasunutí, což by mělo spolehlivě vystačit na několik let používání.

Díky výsuvné kamerce nemá 6,5" displej absolutně žádný výřez. Jedná se o IPS LCD panel s rozlišením Full HD+ a poměrem stran 19,5:9. Potěší také podpora HDR10. Motorola One Fusion+ je tak ideální telefon pro sledování videí a konzumaci multimédií (mimo jiné se řadí mezi tzv. YouTube Signature zařízení). Navíc nechybí ani funkce „Peak Display“, kdy se obrazovka rozsvítí při pouhém mávnutí ruky v blízkosti displeje.

O kvalitní zvuk se postará hlasitý reproduktor převzatý z Motoroly Edge+(Edge), který, jak jste se mohli dozvědět v naší podrobné recenzi, hraje nadprůměrně. K dispozici bude však pouze jeden reproduktor. Alternativně lze využít 3,5mm jacku.

Nouze nebude ani o výkon. Uvnitř těla totiž tiká Snapdragon 730, který doplní 6 GB RAM typu LPDDR4 a 128GB integrované úložiště, jež je možné rozšířit až o 1TB paměťovou kartu microSD. Kapacita baterie činí velmi slušných 5 000mAh s podporou 15W drátového nabíjení. Překvapí také dedikované tlačítko pro Google Asistenta na levé straně či základní odolnost proti postříkání vodou.

Méně potěší absence NFC, takže s Motorolou One Fusion+ bohužel nezaplatíte. V telefonu je nejnovější Android 10 s užitečnými Moto funkcemi. Slíbena je aktualizace minimálně na Android 11 (zařízení však není součástí programu Android One).

Smartphone se dostane do prodeje v následujících dnech za 299 eur, tedy osm tisíc korun. Zakoupit si jej budete moci v modré Twilight Blue a bílé Moonlight White.