V MacBoocích se pravděpodobně brzy objeví procesory od Applu s architekturou ARM

Podle agentury Bloomberg by mohlo na konferenci WWDC 2020 (která proběhne již 22. června) dojít k představení nových procesorů určených pro MacBooky. Čipsety spoléhající na ARM architekturu mají nahradit dosavadní hardware z dílny Intelu.

BREAKING: Apple is preparing to announce a shift to its own main processors in Mac computers, replacing chips from Intel, as early as this month at its annual developer conference https://t.co/IeeyCEPeB8 pic.twitter.com/kdsyErE9ni