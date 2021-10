Jakými způsoby posunují Pixely focení? Snímky spíše počítají, než pořizují

Fotografie: Google

U představení nového Pixelu 6 Pro byla věnována velká pozornost jeho fotoaparátu. Sestava čoček na zádi však nijak nevybočuje z běžné hardwarové nabídky – jak rozlišením, tak optikou. Co tedy podle Googlu pasuje jeho telefon do role nejlepšího fotomobilu na trhu? Odpověď se nazývá výpočetní fotografie. Pomocí umělé inteligence a výkonů nového čipu Tensor se Google pokusí z hardwaru dostat co nejvíce.

Jedna z nejpůsobivějších ukázek se nazývá Magic Eraser neboli kouzelná guma. Na turisticky exponovaných místech bývá prakticky nemožné vyfotit něco bez lidí. S novými Pixely však postačí klepnout na postavy a potvrdit odstranění. A ani když mobil nepozná na fotce nežádoucí objekt, postačí jej několikrát přejet prstem, načež bude nahrazen pozadím. Na co byste nyní potřebovali Photoshop, nějaké znalosti a dost času zvládnete přímo v telefonu na počkání.

I pro Google a jeho Pixel je fotoaparát stěžejní výbavou chytrého telefonu.

Dalším velkým problémem jsou fotografie objektů, které se rychle pohybují, například dětí nebo zvířat. Výsledkem jsou snímky, které jsou rozmazané nebo kvůli krátké uzávěrce tmavé a bez detailů. Jak to chce řešit Pixel? Takový objekt automaticky rozpozná a vyfotí jej oběma snímači. Na každém nastaví jinou expozici. Oba snímky pak spojí do jednoho.

Pixel fotografuje dítě na trampolíně hned dvěma snímači najednou a výsledný snímek pak dopočítá.

Síla a dovednosti čipu Tensor mohou pomoci i s opačným problémem. Občas fotografujete pohyb, ale snímek pak vypadá staticky. Proto je tu Motion Mode. Při něm Pixel pořídí pár snímků a rozpozná, co se na fotografii pohybuje – daný objekt pak umělecky rozmázne, jako kdyby profesionální fotograf se stativem správně nastavil delší expozici a další parametry.

Pořídit takový snímek by chtělo stativ, lepší fotoaparát a nějaké zkušenosti. Tady na něj stačí Pixel 6.

Myslelo se i na praktické detaily, jako je funkce Quick Tap to Snap. Stačí dvakrát poklepat na záda telefonu a spustí se aplikace SnapChat. Můžete tak pořídit snímek a pracovat s ním až poté, co telefon odemknete. Tato funkce nebude přístupná hned po spuštění, ale přijde někdy v budoucnu.

Zajímavé také je, kolik prostoru věnoval Google etnickým minoritám. Až dosud byla podle něj fotografická technika naladěna hlavně na světlou pleť, což působilo uživatelům jiných barev problémy. Klasikou podle nich bylo špatné vystižení tónu pleti, někdy je dokonce odmítaly rozpoznávat systémy pro detekci obličeje. To všechno by mělo být v nových Pixelech minulostí.

Přejít do katalogu Google Pixel 6 256 GB Rozměry 158,6 × 74,8 × 8,9 mm , 207 g Displej OLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 614 mAh