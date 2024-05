Apple se ve své poslední reklamě přiznává, že mu jde o ovládnutí světa

Fotografie: Apple

Reklamy Applu jsou často oceňovány pro svou nápaditost, nákladnou výpravu a formální dokonalost. V případě posledního spotu se však povedlo ještě něco víc: prozradit více či méně podvědomé touhy Applu a jemu podobných společností řídit a ovládat naše životy.

Znáte pojem „Freudovský lapsus“? Slavný psychoanalytik moravského původu v něm neviděl pouze obyčejnou chybu, kdy náhodně zaměníme jedno slovo za druhé, ale něco mnohem hlubšího. Podle něj jde o projev hlubšího a potlačeného vědomí, které se takto manifestuje – obvykle je toto spojení připomínáno v okamžicích, kdy je nějaké běžné slovo zaměněno za jiné se sexuálním podtextem, například když jeden lékař v televizním rozhovoru doporučil „vagínu“ místo „vakcíny“.

Zkusme teď myšlenkový experiment, že je něco takového možné nejenom v personální komunikaci, ale i ve vyšších celcích, jako je například komunikace celé firmy, například Applu. Výše (pokud jste jej ještě neviděli) je zhruba minutový spot, se kterým Apple ohlašuje příchod nové generace iPadů Pro. V prvním plánu je to až dětinsky naivní sdělení: vezmeme různé druhy kultury, jako je hudba, malířství, fotografování i hry a pomocí extrémního tlaku je vměstnáme do jedno tenkého a velice výkonného tabletu. To přeci dává smysl, ne?

V druhém plánu už sdělení tak pozitivní není. Likvidace kulturních artefaktů, například pálení knih nebo ničení soch, obvykle doprovází ty nejtemnější kapitoly lidských dějin. Je snad nástup Applu a dalších technologických gigantů jednou z nich, aniž bychom si to uvědomovali? Samozřejmě, pro Apple by bylo náramně výhodné, kdyby lidé veškeré své peníze utratili za jeho služby a hardware.

Takový přístup se dral na povrch hlavně během pandemie koronaviru. Všichni prezentující se sice tvářili vážně a smutně, že přišla taková doba, nešlo si však nevšimnout, jak jim „svítila očička“ při pomyšlení na to, že pro firmu jako Apple to byla ohromná příležitost. Třeba taková věc jako cvičení. Zatímco veřejné tělocvičny a trenéři dřeli bídu s nouzí, Apple přišel s nápadem, že je nahradí interaktivními pořady na AppleTV+, které budete sledovat na AppleTV a zároveň se u toho měřit pomocí Apple Watch.

A takových nenápadných pokusů, kdy se Apple snaží změnit zaběhnuté pořádky, je celá řada, stačí se jen podívat na šíři jeho záběru, od her přes televizní tvorbu, tiskoviny, hudbu až… prakticky po všechno. Jeho nová reklama tak vlastně vůbec není na iPad, ale popisuje vlhké sny nejvyššího vedení společnosti: nechoďte na kulturu, nehrajte na hudební nástroje, nemalujte štětcem ani si nehrajte s míčem – můžete si dělat, co chcete, ale jen pokud k tomu lze použít náš hardware a služby. A pokud neposlechnete, Apple (a s ním zbytek technologického sektoru) stejně všechny ostatní možnosti rozdrtí jako hydraulický lis, i kdyby to mělo trvat generace.