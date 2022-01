Apple má patent, se kterým chce bojovat proti loupežím ve svých obchodech

Fotografie: Apple

Kamenné prodejny Applu mohou být pro mnohé zločince jako příslovečný bonbón pro vosy. Jen vystavené zboží může mít značnou hodnotu a kvůli možnosti vyzkoušení leží volně na pultech jen s minimálním zabezpečením. To samozřejmě láká různé nenechavce, kteří se do obchodu buď vloupají, nebo jej přepadnou za plného provozu. Že se nejedná o ojedinělé případy ukazuje i přehled 9to5mac.com, který na problém upozornil. Škody jdou obvykle do desítek tisíc dolarů a v případě loupežných přepadeních hrozí i potyčky s ostrahou nebo zákazníky, které mohou skončit až fatálně.

Apple proto proti podobným událostem bojuje hned na několika frontách. První z nich je softwarová. Produkty vystavené v obchodě jsou vybaveny aplikacemi, které se nejenom starají o demo režim, ale mají v sobě i skrytou pojistku. Jakmile takto vybavené zařízení opustí dosah Wi-Fi sítě prodejny, aplikace jej deaktivuje – dříve to museli zaměstnanci dělat ručně pomocí funkce Find My, což při počtu zařízení a ve zmatku během vyšetřování dávalo lupičům šanci rychle se zbavit kořisti.

Další protiopatření je patrné ze stránek americké patentové kanceláře uspto.gov. Jedná se o méně technologicky sofistikované řešení, ale možná o to bude účinnější. V podstatě jde o typ držáků, které se běžně používají k ochraně iPadů na výstavách, kde se kolem okrajů zařízení omotá připoutaný kryt.

Tyto držáky jsou však obvykle nevzhledné, proto si Apple přeje, aby byly co nejméně nápadné a umožňovaly zákazníkům volně otáčet zařízení v libovolné orientaci při jejich prohlídce. Když jsou produkty na stolech, napájecí i přídržné kabely by byly skryty v montážní trubce. Apple pracuje na různých provedeních, která se týkají systémů vystavování výrobků pro vizuálně atraktivní prezentaci potenciálním kupujícím. Takové systémy pro vystavení výrobků mohou také umožnit, aby potenciální kupující mohli zařízení otestovat a zároveň omezit možnost potenciálního kupujícího odstranit výrobek z vystavené plochy.

Apple se v patentu zamýšlí i nad tím, jak zpracovat takové zařízení tak, aby bylo co nejvíce estetické a nenarušovalo vzhled prodejny. Dlouhé části patentu popisují, jak se firma snaží udělat držáky co nejjednodušší, co se vzhledu týče a jak se snaží omezit nejrůznější rušivé prvky.