iPhony mají problém s vnímáním neobvyklé reality. A nejsou v tom samy

Fotografie: Ozgu Ozden, unsplash.com

Co budete dělat, až přijde apokalypsa? Spousta lidí popadne mobilní telefon a půjde pořizovat zajímavé záběry a sdílet je na sociální sítě. Jak se ale ukazuje, problém s vnímáním reality nemají jen lidé – neobvyklé události mohou docela dobře zmást i stroje.

Byla by to zpráva, která by v letošním roce bohatém na problémy jinak docela zapadla. Západ USA zasáhly masivní lesní požáry. Krom jejich rozsahu je doprovázel i jeden vizuálně zajímavý fakt – nebe zbarvené do oranžova – díky kterému tragédie dostala alespoň nějaký čas v jinak nabitých zprávách.

Určitě jste měli při jejich sledování neodbytný pocit kognitivní disonance. Na jednu stranu je to jev značně nezvyklý. Někde hluboko v hlavě však máte pocit, že jej důvěrně znáte. To tedy v případě, že jste viděli alespoň pár postapokalyptických filmů, kde se výstražně oranžová barva používá coby kontrast idylické blankytné modři. Případně se tak odlišuje dějiště na Marsu. Divák má tak zcela jasnou představu, že teď je všechno jinak.

Co tedy udělat, když se jednoho dne vzbudíte přesně do takového světa? Ano, popadnete svůj telefon a jdete se s netradičním zážitkem pochlubit na nějakou sociální síť. Jenže ouha, váš iPhone (ale i telefony s Androidem, samozřejmě), se zdráhá uvěřit tomu, co vidí, jak ukazují následující dva příspěvky.

Fire smoke blocking out the sun in San Francisco this morning. This is 7:40am. There are so many fires in and around the state. pic.twitter.com/Q1L0T6rC3s — Sarah Frier (@sarahfrier) September 9, 2020

Ok, used an app to turn off the iPhone color correction. Here’s what it really looks like out there in San Francisco, at 10 in the morning. (It’s getting darker) pic.twitter.com/v8TKcBH1t3 — Sarah Frier (@sarahfrier) September 9, 2020

Co je realita?

Jedná se v podstatě o logické vyústění vývoje. Výrobci (alespoň většina z nich) vzdala nesmyslné závody v počtu megapixelů. Stejně tak se na tolik omezeném prostoru moc nedá dělat s vlastnostmi optiky a když ano, záda telefonu vypadají jako miniatura varné desky. Zbývá tedy už jen jeden směr: využít vysoký výkon mobilních telefonů a přetvářet podle něj snímek tak, aby vypadal co nejlépe.

Výsledkem tak není věrné zachycení reality, ale její vylepšené verze. Třeba jste si toho sami všimli, když jste změnili značku mobilního telefonu – zelená je najednou zelenější a nebe modřejší. Masivní používání filtrů, které změní původní obraz k nepoznání byla v zprvu rozverná kratochvíle náctiletých na Instagramu, ale nyní je z ní nový standard.

Že vám iPhone bude tvrdit, že je oranžové nebe šedé, je zdánlivě banální problém, který vyřešíte manuálním nastavením vyvážení bílé nebo jiných parametrů. Ovšem problém s tím, že nám stroje vnucují svou představu normality zasahuje mnohem hlouběji.

Normalita podle algoritmu

Když v dubnu 2019 začala hořet pařížská katedrála Notre-Dame, na tak turisticky exponovaném místě to nezůstalo bez odezvy na sociálních sítích. Jenže co se nestalo – úplně první záběry hořícího svatostánku s pravdivým popisem blokoval algoritmus Facebooku proti šíření poplašných zpráv. Ta událost pro něj byla mimo všechny meze tak, že ji pokládal za nepravdivou.

Podobných případů bychom našli určitě více. Dojdeme tak k zajímavému zjištění. Dříve byly lidské smysly a paměť považovány za nespolehlivé a právě fotografie a stroje měly tento nedostatek odstranit. Jenže čím více jsou stroje jako my, tím méně jsou i spolehlivé.