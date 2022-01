Apple je první společností, jejíž tržní hodnota překročila 3 biliony dolarů

Fotografie: Apple

Velké technologické firmy spolu soupeří v mnoha ohledech, ale nejpřehlednější je jedno číslo označované jako tržní kapitalizace. Celková hodnota všech akcií Applu překročila podle nytimes.com 3 biliony (3 tisíce miliard) amerických dolarů. Jde o první veřejně obchodovatelnou společnost, které se něco takového podařilo.

I když to s nástupem pandemie a navazující polovodičové krize vypadalo, že Apple o své prvenství přijde (a na chvíli ho skutečně sesadil Microsoft), firma tuto krizi nejenže ustála, ale přetvořila ji v příležitost. Hlad po produktech pro home office a distanční vzdělávání vyhnal zájem o akcie do nebeských výšin. Tomu odpovídá i akcelerace tržní hodnoty: první bilion firmě trval přes 40 let, druhý 2 roky a třetí ani ne rok a půl. 3,3 % hodnoty světových akcií tak má na svědomí právě Apple.

Ohromné bohatství je patrné i ve srovnání s ekonomikou jednotlivých států. Celkové roční HPD Velké Británie je 2,7 bilionu dolarů, Indie pak 2,6 bilionu. Nižší jsou i tržní hodnoty největších konkurentů: