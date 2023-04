Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple nás překvapuje patentem vylepšujícím AirPods. Nové telefony ukázala Motorola i OnePlus. A Huwei? Ten má vlastní prémiové hodinky. Vítejte u mNews, kde si tyto novinky představíte.

mNews #208 – Apple inovuje AirPods a Motorola láká skvělou výbavou

Podcast v audio formě

AirPods s displejem?

Dedikované hudební přehrávače v době chytrých telefonů vážně nedávají smysl. A ač bych si z nějaké zvláštní nostalgie přál, aby Apple vrátil klasický iPod, mám nejspíš smůlu. Nový patent však ukazuje, že by budoucí modely Apple AirPods mohly nabídnout alespoň částečnou útěchu. Kryt na sluchátka by totiž mohl mít displej, skrze který by šlo přehrávanou hudbu ovládat. Třeba ve chvíli, kdy nemáte po ruce telefon, ze kterého přehráváte hubu, ale z nějakého zvláštního důvodu máte po ruce pouzdro na sluchátka? Popravdě nevím, nakolik by taková inovace byla ve výsledku praktická, ale zní to minimálně zajímavě.

Motorola Edge 40 Pro útočí na špičku

Novou vlajkovou loď přestavila taky Motorola s modelem Edge 40 Pro. Ten na první pohled nedělá žádné zbytečné přešlapy. Na přední straně je krásný pOLED displej se 165Hz obnovovací frekvencí. O maximální výkon se postará Snapdragon 8 Gen2 nebo 12 GB RAM. Slušně velkou baterii o kapacitě 4 600 mAh dobijete opravdu rychle výkonem 125 W a nechybí ani bezdrátové nabíjení. Telefon také odolá vodě díky odolnosti IP68. A foťáky? Hlavní 50Mpx snímač vypadá docela slušně a nechybí ani portrétní teleobjektiv nebo ultraširokoúhlý snímač. Cena začíná na 21 600 Kč a telefon by měl jít do prodeje již v dubnu. A víte co? Já se na něj opravdu těším!

OnePlus Nord CE 3 Lite oficiálně

Další novinku si přichystalo OnePlus v podobě Nord CE 3 Lite. Telefon na první pohled zaujme designem zadní strany, ale nechybí mu velký IPS displej se 120 Hz a dostatek výkonu by mohl zajistit celkem efektivní čipset Snapdragon 695. Na zádech pak nechybí 108Mpx fotoaparát od Sony, i když další dva snímače mají směšné 2 megapixely. Potěší však 5 000mAh baterie a dokonce i rychlé 67W nabíjení. Lehký stín na to vrhá cena, která v přepočtu vychází na nějakých 8 tisíc korun, kde existuje tvrdá konkurence.

Huawei Watch Ultimate jsou drahé

Dva díly zpět jsme se tu bavili o nových telefonech od Huawei. Těmi to ale nekončí a čínský výrobce si pro nás přichystal také nové chytré hodinky s názvem Huawei Watch Ultimate. A jak můžete čekat, má jít o to nejlepší, co kdy Huawei udělal. Tedy skoro. Zaměření je tentokrát na potápěče a hodinky si s hloubkou poradí nejen díky vodotěsnosti, ale i skvělými materiály. A i přesto jim nechybí mikrofon s reproduktorem, takže s nimi můžete volat. Ale bohužel jen přes připojený telefon, eSIM bohužel nepodporují. Nechybí měření všeho druhu, krásný jasný displej a samozřejmě i speciální režimy pro potápěče. Zarazit by vás ovšem mohla cena, která se pohybuje okolo 20 tisíc korun.

Je opravdu zajímavé, jak málo stačí, aby chytré hodinky razantně zdražily. Podobný přístup vidíme třeba i u Applu. Dali byste za chytré hodinky takovou částku, když víte, že třeba za tři roky budou vlastně zastaralé?