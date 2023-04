Huawei Watch Ultimate jsou nejdražší hodinky čínského výrobce, které přináší elegantní design, hodnotné materiály, ale také několik speciálních funkcí. Jak se novinka povedla?

Huawei Watch 3 Pro a Huawei Watch GT 3 Pro nově doplnil luxusní model Huawei Watch Ultimate. Sází na ultraprémiové materiály či potápěčský režim s reálnou voděodolností do 100 metrů. Jak se hodinky osvědčily v testu jsou skutečně konkurencí pro Apple Watch Ultra?

Technické parametry Huawei Watch Ultimate Kompletní specifikace Konstrukce 48,5 × 48,5 × 13 mm , 76 g , odolnost: IP68 Pásek kovový, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona Displej AMOLED, 1,5" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 530 mAh , nabíjení: bezdrátové, doba nabíjení: 1:00 hodin Dostupnost duben 2023, 22 000 Kč

Obsah balení: náležitě bohatý

V hodnotně působící černé krabičce najdete pečlivě zabalené hodinky s již nasazeným kovovým řemínkem, manuály a rovněž magnetickou kolébku pro bezdrátové nabíjení. Výrobce myslel také na uživatele s větším obvodem zápěstí, pro které jsou zde další kovové články pro případné rozšíření, ale rovněž na sportovce. Právě pro ně je zde přichystán gumový pásek z materiálu HNBR (Hydrogenated Nitrile Rubber), jenž se využívá u prémiových klasických hodinek. Kromě běžné velikosti zde najdeme i prodlužovací část, pomocí níž si lze následně hodinky dát na zápěstí, i když máte na sobě třeba neoprenový oblek.

Líbilo se nám články k prodloužení kovového řemínku

gumový pásek včetně extra dlouhé alternativy

Konstrukční zpracování: materiály na prvním místě

Huawei Watch Ultimate se vymezují jako samostatné hodinky, jejichž hlavní předností je kromě potápěčských funkcí samotné zpracování a použité materiály. Právě jejich design je zároveň výrazně odlišuje od Apple Watch Ultra, ačkoliv jsou hodinky od Applu ještě dražší. Podobně jako u konkurence od cupertinského výrobce je pak i zde za mě osobně trochu diskutabilní pořizovací cena vzhledem k tomu, že chytré hodinky technologicky dříve či později zastarají a ztratí výrazně na hodnotě, zatímco klasické hodinky s cenou podobnou (či již jen ne tak vyšší) si mohou svou hodnotu při chytrém nákupu víceméně uchovat. To je však můj osobní pohled a mít na trhu i takto prémiové hodinky klasického vzhledu lze hodnotit pouze kladně. A nyní se pojďme podívat, v čem spočívá jejich hlavní kouzlo.

V prvé řadě se jedná o vcelku velké hodinky s rozměry 48,5 × 48,5 × 10,9 mm, které jsou tak určeny spíše na větší zápěstí. Pro srovnání dodám, že například model Huawei Watch GT 3 Pro s rozměry 46,6 × 46,6 × 10,9 mm je tak na papíře o dost menší, ovšem ve výsledku jsem si na Huawei Watch Ultimate (přestože preferují hodinky spíše rozměrů GT 3 Pro) zvykl a nosily se pohodlně. Pokud jste naopak fandy větších hodinek, budete v sedmém nebi, neboť mnoho větších chytrých hodinek renomovaných výrobců podle mě na trhu již nenajdete, pokud vůbec nějaké. Hlavní důraz byl však kladen na materiály, které jsou jednoduše prvotřídní – safír, keramika (na spodní straně i na lunetě) či tekutý kov se zirkoniem. Právě použití zirkonia má pak zaručit například extrémně vysokou odolnost oproti rzi, která je mnohonásobně vyšší než například u nerezové oceli či titanu.

K prémiovým materiálům se přidává také velmi vysoká odolnost. Konkrétně se výrobce chlubí IP68, voděodolností do 10 ATM a také reálnou odolností při potápění do hloubky až 100 metrů. Nebyl by to Huawei, aby se nepoměřoval s Applem, a tak jsme byli upozorněni na informace na oficiálních stránkách apple.com, kde se můžete dočíst, že konkurenční Apple Watch Ultra se reálně mohou potápět do hloubky pouze 40 metrů. Fascinace potápěním, jakožto novodobou „must have“ funkcí všech prémiových hodinek (podobně, jako to v minulosti bylo třeba EKG či safírové sklo) je zajímavá, osobně však mnoho uživatelů, kteří by se regulérně potápěli, neznám. Z mého pohledu tak bude nákupu potápěčských chytrých hodinek pro většinu zákazníků o vědomí, že se mohou potápět, i když to možná ani nikdy nevyužijí, stejně jako si kupujeme auta s pohonem všech čtyř kol, abychom s nimi jezdili víceméně jen ve městě. Je to ale právě ten pocit, že můžeme, když chceme, který často prodává. „Majstrštyk“, který se Huawei povedl navzdory 100metrové odolnosti, je umístění reproduktoru a mikrofonu do pouzdra hodinek, což mělo být údajně technologicky dost náročné.

Z dalších vlastností pak nepřekvapí možnost řemínky vyměnit i za jiné o šířce uchycení 22 milimetrů, stejně tak je přítomna kvalitní haptická odezva či dvojice tlačítek na pravé straně, z nichž to horní slouží zároveň jako otočná korunka pro pohyb nastavením apod. Novinkou je tlačítko na boku levém, které je přítomno pro spuštění expedičního režimu.

Líbilo se nám prémiové materiály včetně tekutého kovu se zirkoniem

možnost ponoření do reálné hloubky 100 metrů

praktická otočná korunka

povedená haptická odezva

dedikované tlačítko pro expediční režim

Nelíbilo se nám rozměry hodinky je předurčují spíše na větší (pánské) zápěstí

Displej: 1,5" LTPO AMOLED

1,5" displej hodinek je typu LTPO AMOLED, což je zárukou krásných barev, bezproblémových pozorovacích úhlů, ale díky maximálnímu jasu až 1 000 nitů také skvělé čitelnosti v jakýchkoliv podmínkách. Příkladně funguje automatická regulace, která s vhodně zvoleným ciferníkem (kterých je v nabídce velké množství, a to jak zdarma, tak placených) vytváří u Watch Ultimate povedenou iluzi klasických hodinek. Ačkoliv to nebylo v předchozí kapitole explicitně zmíněno, přítomnost otočné korunky rovněž znamená, že s otočnou lunetou u tohoto modelu počítat nelze, což je trochu škoda. Výškový rozdíl mezi safírovým sklíčkem a lunetou je rovněž poměrně malý, což je vzhledem k dotykovému ovládání pochopitelné, zároveň však sklo více vystavuje nebezpečí, neboť i safír (i když dost obtížně) lze poškrábat.

Z dalších funkcí neschází Always-On, rychlé rozsvícení obrazovky reagující na zvednuté zápěstí či možnost displej vypnout jeho přikrytím. Další novinkou je pak tmavý režim, který se zřejmě inspiroval u Apple Watch Ultra a představuje změnu barev rozhraní do oranžové a černé, která má být pohodlnější pro oči. Tento tmavý režim se může aktivovat i automaticky na základě východu/západu slunce a využijete jej především v expedičním režimu.

Líbilo se nám špičkový LTPO AMOLED panel

vysoký jas i spolehlivá automatická regulace

rychlé rozsvícení po zvednutí zápěstí

safírové sklo

nový tmavý režim

Systém a výkon: HarmonyOS bez eSIM

HarmonyOS je podobný tomu, který známe z Huawei Watch GT 3 Pro, což znamená omezenější nabídku aplikací v AppGallery a také fakt, že schází například podpora eSIM. Huawei Watch Ultimate mají být totiž jakousi samostatnou řadou, ovšem absence podpory eSIM byla podle mě krokem vedle, neboť by navýšila scénáře, jak lze hodinky používat a tak nějak se to i očekává u hodinek za 20 tisíc korun. Pokud tedy tíhnete k hodinkám Huawei a chcete eSIM, logicky sáhnete po Huawei Watch 3 Pro, které elektronickou SIM kartu podporují.

Stran systému se pak jedná o další chytré hodinky s HarmonyOS, což nemyslím nijak ve zlém – systém je pěkně svižný a rychle se v něm zorientujete, ale nepřináší kromě sportovních režimů, k nimž se ještě dostanu, nic moc nového. Například v nabídce AppGallery nenajdete aplikaci Nuki, kterou lze potom (hodinkami) využívat chytrý zámek. V HarmonyOS pro Huawei Watch 3 Pro se však tato aplikace v rámci AppGallery nachází. Proč Huawei takto nelogicky rozděluje nabídku aplikací? To zůstává záhadou, při nákupu však také počítejte s tím, že kromě eSIM si neužijete ani bezkontaktní platby, což je škoda, neboť hodinky NFC podporují. Snad v budoucnu se i do hodinek Huawei dostane aplikace Curve, s níž bude snad možné platit, stejně jako je tomu u moderních smartphonů tohoto výrobce.

Hodinky si rozumí s HarmonyOS, Androidem i iOS.

Z dalších funkcí pak neschází již zmíněná možnost volání (v propojení s telefonem) či odpovídání na notifikace, i když pouze v podobě přednastavených (upravitelných) odpovědí. Prohlížení notifikací je pak pochopitelně možné nejen u SMS zpráv, ale i u různých chatovacích aplikací, Gmailu a dalších aplikací v telefonu, jejichž výběr si můžete nastavit. Aplikace Huawei Zdraví působí stále přehledně, ovšem pokud nemáte telefon Huawei, počítejte s tím, že si ji budete muset separátně doinstalovat skrze odkaz, a to tím způsobem, že musíte nejprve nainstalovat virtuální obchod AppGallery a až poté samotnou aplikaci Huawei Zdraví, což může být vcelku otravné. Z Obchodu Play totiž byla před pár dny aplikace oficiálně stažena, po dlouhé době, kdy nebyla aktualizována. Pokud máte zařízení s iOS, aplikaci Huawei Zdraví v AppStore stále najdete, ovšem hodinky neumí v propojení s iPhonem zase odpovídat na notifikace.

Líbilo se nám svižný chod

možnost volání

lze odpovídat na notifikace

Nelíbilo se nám aplikace Huawei Zdraví již nadále není dostupná v Obchodu Play

chybí podpora eSIM

s hodinkami v současnosti nelze platit

nabídka doinstalovatelných aplikací není příliš zajímavá

nelze odpovídat na notifikace u iOS

Výdrž a nabíjení: lepší než kdy dřív

Huawei Watch Ultimate jsou osazeny 530mAh baterií, která umí zprostředkovat reálnou dvoutýdenní výdrž za předpokladu, že budete využívat notifikace, hodinky budou kontinuálně měřit srdeční tep, teplotu či SpO2 a každý den s nimi budete aktivně monitorovat zhruba půlhodinovou procházku. Výdrž je tak famózní. Novinkou je pak rychlejší nabíjení, kdy lze dočerpat energii z 0 do 100 % zhruba již za hodinu. I kdybyste tak měli jednou za týden hodinky sundat ze zápěstí na půl hodiny, budete mít stále dostatek energie. Nabíjení probíhá skrze bezdrátovou nabíjecí kolébku, ovšem výrobce potvrdil, že hodinky podporují i standard Qi. Pokud však budete hodinky nosit s kovovým řemínkem, zůstanete pravděpodobně u dodávané kolébky, neboť nelze kompletně rozpojit.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

podpora bezdrátového nabíjení Qi

rychlejší nabíjení než u předchozích modelů

Sportovní a zdravotní funkce: to nejlepší jen tak neotestujete

Hlavní lákadlo hodinek, tedy potápěčský režim, se dělí ještě do několika podkategorií, vybírat tak můžete například mezi scuba divingem či freedivingem, mezi sladkou a slanou vodou a také si nastavovat další důležité parametry jako typ dýchací směsi. Možností je zde skutečně spousta a i samotné rozhraní pro potápění je zpracováno velice hezky, přiznám se však, že jsem jej testoval pouze na suchu. Potápění se nevěnuji a testování potápění ve větších hloubkách než standardního plaveckého bazénu je pak vhodné pro někoho, kdo se v tom skutečně vyzná. Přestože se ale potápění nevěnuji, oceňuji, že hodinky dokáží upozornit i na takové informace, jako je například příliš rychlé stoupání související s dekompresí. V takovém případě jsou k dispozici dva druhy varování, a to jedno „jemné“, druhé je již skutečně výrazné a objeví se v případě, že by mohlo jít o život. Pochopitelně zůstává otázkou, na kolik by aktivní či vyloženě profesionální potápěči důvěřovali hodinkám a ne specializovaným potápěčským počítačům, ovšem jak už jsem uváděl výše, v tomto oboru se nevyznám.

Z dalších sportovních a zdravotních funkcí neschází klasické složení, tj. EKG, monitoring SpO2, snímač tepové frekvence či možnost monitorovat sporty, jako je běh, lyže, jízda na kole a nespočet dalších. Novinkou je pak schopnost monitorovat úroveň kornatění tepen, což je pro běžného uživatele funkce podobná EKG – jednou za čas ji využije, ovšem už ze samotného principu není důvod jí používat nějak zvlášť často. Každopádně si Huawei zaslouží pochvalu za to, že hodinky tuto funkci umí. Monitoring krevního tlaku pak logicky zůstává výsadou Huawei Watch D s nafukovací manžetou, kdyby vám tato otázka přišla na mysl.

Pochválit mohu tradičně uspořádání naměřených hodnot v aplikaci, prohlédnout si je však můžete také přímo v hodinkách. Potěší také možnost aplikaci Huawei Zdraví propojit s hrudním pásem či chytrou váhou, méně pak již absence možnosti data exportovat například v GPX či absence populárních aplikací, jako je třeba Strava. GPS funguje vcelku přesně, relativně rychle se zafixuje a neměl jsem k ní výtek.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

přehledné zdravotní/sportovní statistiky rovnou v hodinkách

možnost propojení Huawei Zdraví s hrudním pásem či chytrou váhou

propracovaný potápěčský režim

monitoring kornatění tepen

spolehlivá GPS

Nelíbilo se nám schází podpora oblíbených aplikací (např. Strava či Spotify)

data nelze exportovat v GPX

Zhodnocení

Huawei Watch Ultimate jsou zajímavou odbočkou od řady GT a klasické (vlajkové) číselné série. Jejich hlavní klientelu budou podle mého názoru tvořit předně zákazníci, jež osloví skutečně povedený design a ocení ultraprémiové materiály. Nepochybně je výhodou také propracovaný potápěčský režim či reálná voděodolnost do hloubky 100 metrů, na druhou stranu hodinkám příliš nenahrává absence podpory eSIM, což je funkce, kterou dnes najdeme i u řádově levnějších hodinek, stejně jako chybějící bezkontaktní placení. Nepříjemné je rovněž omezení spojené s HarmonyOS, kdy si nově musí majitelé telefonů s Androidem kvůli hodinkám instalovat i další virtuální obchod AppGallery, aby si nainstalovali samotnou aplikaci Huawei Zdraví (nevyužijí-li nějakého APK), neboť v Obchodu Play již tato aplikace dostupná není. Na druhou stranu lze udělit velkou pochvalu za špičkovou výdrž i rychlé nabíjení, krásný LTPO OLED displej či bohaté balení.

Konkurence

V podstatě jedinou skutečnou konkurencí Huawei Watch Ultimate z hlediska ceny jsou Apple Watch Ultra, které jsou kupodivu ještě o něco dražší, ačkoliv nevyužívají tak prémiové materiály jako čínský konkurent a podle mého osobního názoru ani nevypadají zdaleka tak dobře. Apple Watch Ultra disponují výrazně vyspělejším operačním systémem, který je do velké míry nezávislý na telefonu, neschází jim podpora eSIM nebo třeba detekce pádu s automatickým přivoláním záchrany. Kromě toho mají ještě lepší haptickou odezvu a hranatý displej, který je vhodnější pro čtení textu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch Ultra Konstrukce 44 × 49 × 14,4 mm , 61,3 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano Displej OLED, 1,92" (502 × 410 px) Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 542 mAh , nabíjení: bezdrátové Kč

Jejich nevýhodou je pak nesrovnatelně kratší výdrž na nabití, chybějící monitoring kornatění tepen, reálná voděodolnost „jen“ do 40 metrů či nemožnost je používat s jinými zařízeními než iPhony.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz