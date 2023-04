Dočkáme se roztodivných sluchátek AirPods s displejem z Apple Watch?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv je segment peckových či špuntových bezdrátových sluchátek inovován především z hlediska samotné kvality zvuku (či potlačení ruchů) a chytrých funkcí, čas od času narazíme i na nějakou novou a skutečně originální funkci. Jednou z nich je například integrace funkce teploměru do sluchátek Honor EarBuds 3 Pro (minimálně v Evropě však tato funkce nedisponuje potřebnou certifikací, není ji tedy možné používat) a v nepříliš vzdálené budoucnosti by to teoreticky mohl být i displej na pouzdru sluchátek Apple AirPods. Ačkoliv s touto myšlenkou (tedy umístit obrazovku na pouzdro) Apple rozhodně jako první nepřišel, mohl by díky velké popularitě AirPods oslovit mnoho uživatelů.

Apple invents an AirPods Case with a frontside Touch Display allowing users to interact with apps for Music, Apple TV+, Maps & more https://t.co/K6Yi7OD3BD pic.twitter.com/SDHAM9osL3 — Patently Apple (@PatentlyApple) March 30, 2023

Patent, na který upozornil patentlyapple.com podaný u amerického patentového úřadu (uspto.gov) odhaluje displej na pouzdru sluchátek, ne nepodobný tomu z Apple Watch. Skrze něj by pak bylo možné (dotykem) ovládat hudební přehrávač, ale také na něm sledovat notifikace či si třeba prohlédnout předpověď počasí nebo dokonce mapy.

Ovládání by se pak kromě dotyku omezovalo již jen na hlasovou asistentku Siri, což je vcelku pochopitelné vzhledem k absenci tlačítek na samotném pouzdru. Patent, který byl podaný již 22. září minulého roku, naznačuje, že by Apple skutečně mohl reálně uvažovat o nasazení displeje do některé z budoucích iterací AirPods, zřejmě však spíše dražšího a lépe vybaveného modelu AirPods Pro.