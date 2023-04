Testujeme ambiciózní Huawei Watch Ultimate. Sesadí z trůnu Apple Watch Ultra?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei v minulosti představil celou řadu skvěle vybavených, ale především prémiově zpracovaných (a také náležitě vypadajících) chytrých hodinek. Mezi takové lze zařadit i nejnovější model Huawei Watch Ultimate, ovšem jeho ambice jsou ještě výš a cenou i výbavou chce konkurovat rovněž prémiovým Apple Watch Ultra. Jaké jsou naše první dojmy?

První pohled na Huawei Watch Ultimate a unboxing

Stylové hodinky pro potápěče

Oproti již zmíněným Apple Watch Ultra je jedním z největších rozdílů samotný design, který svým způsobem nijak neexperimentuje a využívá kultovního vzhledu potápěčských (hloupých) hodinek. Jistě ve svém okolí najdete mnoho majitelů „potápěčů“, kteří o potápění nic nevědí a ani je nezajímá, ovšem potápěčské hodinky mají. V tomto ohledu pochopitelně Huawei Watch Ultimate mohou nabídnout něco navíc, neboť přináší pokročilý monitoring pro skutečné potápěče, ať už se jedná o upozornění související s dekompresí nebo třeba údaje o délce ponoru, času stráveném nad/pod hladinou apod. Takovéto funkce zkrátka hloupé potápěčské hodinky nemají, Huawei Watch Ultimate navíc disponují také mikrofonem či reproduktorem, což má být podle výrobce unikát, neboť se s nimi lze ponořit až do hloubky 100 metrů. Huawei je na tuto hodnotu poměrně hrdý, neboť třeba Apple Watch Ultra, ačkoliv uvádí voděodolnost až do 100 metrů, se zvládnou dle oficiálních stránek výrobce apple.com ponořit pouze do hloubky 40 metrů.

Oproti Apple Watch Ultra nás pak zaujaly také použité materiály. Kromě safírového skla se na hodinkách setkáme s nanokeramickou lunetou, ale především s kovovým pouzdrem z tekutého kovu, jež využívá zirkonium. Jednat se má přitom o vysoce odolný a luxusní materiál, který najdeme u těch nejdražších (klasických) hodinek na trhu, zároveň je vysoce odolný vůči rzi a případnému poškození. Hodinky s průměrem ciferníku 47 milimetrů jsou pak na ruce pochopitelně cítit, což je i důsledkem hmotnosti 76 gramů bez řemínku, pokud tedy neholdujete větším hodinkám, je nutné se poohlédnout jinde.

Nezvykle bohaté balení

Huawei Watch Ultimate s ambiciózní cenou 22 tisíc korun (19 tisíc korun v černém provedení se silikonovým páskem z materiálu HNBR) pak dorazí i v patřičně bohatém balení. U námi testované kovové varianty najdete ve stylové krabičce kromě kovového řemínku také několik článků k případnému prodloužení, ale rovněž silikonový pásek. Ten je rovněž z HNBR materiálů (který má být zásadně odolnější než klasické silikonové řemínky) a obsahuje dvě různé délky, přičemž jedna z nich je skutečně extrémně dlouhá. Důvodem je pak možnost hodinky používat právě při potápění s neoprenovým oblekem, který může mít (dle podmínek v místě potápění) relativně velkou tloušťku, a tak výrobce nezapomněl přibalit pořádně dlouhý sekundární pásek. V balení pak neschází ani nabíjecí kolébka. Hodinky nabídnou rychlejší nabíjení, kdy lze za pouhých 60 minut nabít 100 %. Z dosavadního testování se pak jeví naprosto bezproblémová dvoutýdenní výdrž.

Po stránce systému využívají hodinky standardně HarmonyOS, který je kompatibilní jak s iOS, tak s Androidem a pochopitelně také s telefony vybaveními HarmonyOS. Na 1,5" OLED displeji s maximálním jasem až 1 000 nitů pak mohou uživatelé sledovat nejrůznější metriky, ale také skrze něj spustit například funkci monitoringu kornatění tepen. Z dalších vlastností neschází EKG, SpO2 monitor a mnohé další. Na vše, co vás okolo nových Huawei Watch Ultimate zajímá, se nás můžete ptát v komentářích.

Dodejme, že při předobjednání získá zákazník k hodinkám jako dárek sluchátka Huawei Freebuds Pro 2 v hodnotě 4 390 Kč (do 30. 4.). Pouze Mobil Pohotovost pak bude k Huawei Watch Ultimate dávat ještě výkupní bonus 2 000 Kč.