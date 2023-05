Motorola inovuje balení telefonů. Na zákazníky čeká nevšední senzorický zážitek

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Není žádným tajemstvím, že se výrobci všemožných produktů včetně elektroniky snaží co nejvíce zpříjemnit uživatelský zážitek z používání, včetně samotného rozbalování. Kromě „zážitkového unboxingu“, s nímž se setkáte například u ROG Phonů, které mají originální tvar krabičky a využívají rozšířenou realitu, je však trendem poslední doby balení spíše osekávat ve jménu environmentálního přístup. Ačkoliv tento trend odstartoval Apple, kterému se nejprve všichni vysmívali (a potom jej následoval hlavní rival, Samsung, stejně jako tomu bylo kdysi například u 3,5mm jacku), je dnes u telefonů střední a vyšší třídy standardem spíše prázdná než plná krabička. Asi nejdál v tomto ohledu zašlo Sony, jež do balení nepřikládá už ani datový/nabíjecí kabel a obstarání nutného příslušenství je plně v režii zákazníků.

V průběhu testování (zejména pak rozbalování) nové vlajkové Motoroly Edge 40 Pro, která v současnosti představuje zřejmě nejzajímavější vlajkovou loď z hlediska poměru cena//výkon, či nedávno představené Motoroly Edge 40, jsem si však všiml ještě něčeho jiného.

Když telefon voní novotou

Balení obou dvou výše zmíněných telefonů Motorola je pochopitelně z recyklovaného papíru, využívá přírodní sójový inkoust a vše další, na co jsme u telefonů této třídy zvyklí. Stejně tak je balení na obsah bohaté, neboť zde najdete telefon, pouzdro, kabel, ale i adaptér, který díky podpoře populárního standardu Power Delivery můžete použít třeba i k nabíjení notebooku či jiné elektroniky. To, co mě však překvapilo nejvíc, je jemný parfém, který po rozbalení ucítíte.

Pojem vůně nového auta třeba jednou doplní vůně nového mobilu.

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na parfémování produktů Apple, ostatně dodnes lze na internetu zakoupit svíčku s vůní nového MacBooku a podobně, vůně u Motoroly je však novinkou. Zda se jedná o úmysl, nebo pouze o vedlejší produkt výrobního procesoru krabičky či jednotlivých obalových materiálů, mi není známo. Vůně je poměrně výrazná, přesto ve mně nevzbuzuje dojem, že by se jednalo o parfém průmyslového lepidla či něčeho podobného.

Čich je v každém případě důležitý smysl, který hraje důležitou roli, a kdo ví, stejně jako se důvěrně vžil pojem „vůně nového auta“, se třeba v budoucnu budeme regulérně bavit o „vůni nového mobilu“.

Přejít do katalogu Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh