Motorola Edge 40 Pro přináší vymodlenou odolnost IP68, 165Hz displej i 125W nabíjení

Fotografie: Motorola

Pokud máte slabost pro telefony Motorola a zároveň hledáte špičkovou výbavu, mohla by vás zaujmout zbrusu nová Motorola Edge 40 Pro. Nabízí kromě velkého displeje či zajímavé fotovýbavy také zvýšenou odolnost IP68.

Brutální výkon i superrychlé nabíjení

Novinka rozhodně exceluje v oblasti hardwaru, neboť vsadila na povedený Snapdragon 8 Gen2, který bude mít dostatek výkonu i za několik let a zároveň nabídne vysokou energetickou účinnost, což se pozitivně projeví nejen na zahřívání, ale také na výdrži. Zájemci se budou moci těšit i na štědrých 12 GB RAM LPDDR5X či úložiště o velikosti 256/512 GB (v obou případech UFS 4.0). Úctyhodný je i maximální nabíjecí výkon 125 W (drátově), respektive 15 W bezdrátově či dokonce 5 W v případě reverzního bezdrátového nabíjení. Kapacita baterie 4 600 mAh by měla v kombinaci s procesorem zprostředkovat spolehlivě minimálně jeden den náročnějšího používání, ale to vyzkoušíme až v rámci podrobného testu.

Stran designu novinka nijak neexperimentuje a sází na standardní konstrukci i barvy (černou a modrou), velkou novinkou je však odolnost dle IP68, která Motorolám dost dlouho chyběla. Hmotnost a rozměry se zastavily na hodnotách 199 gramů, respektive 161,6 × 74 × 8,59 mm. S designem souvisí také displej, jenž má uhlopříčku 6,67" a je zahnutý nejen po bocích, ale také nahoře a dole. O ochranu tohoto 165Hz pOLED panelu se stará Gorilla Glass Victus a zákazníci se mohou těšit na Full HD+ rozlišení i podporu standardů, jako je HDR10+ či Dolby Vision. Kvalitní podívanou zajistí i stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos, výrobce však slibuje také prémiovou haptickou odezvu díky kvalitnímu vibračnímu motůrku.

Je libo portrétní objektiv či Ready For?

Výrobce však rozhodně nezapomněl ani na fotovýbavu, kterou představuje kromě čelní 60Mpx selfie kamerky v průstřelu rovněž ultraširokoúhlý a portrétní objektiv či hlavní snímač. Posledně jmenovaný fotosenzor se chlubí konkrétně 50 Mpx, velikostí 1/1,5" či vícesměrovým PDAF ostřením a OIS. Ultraširokoúhlý objektiv s identickým rozlišením a rozsahem 114 stupňů pak díky automatickému ostření supluje také makro kamerku (s ostřením ze vzdálenosti již od 3 cm). Za portrétní objektiv Motorola považuje dvounásobný teleobjektiv se špičkovou clonou f/1.6 a 12 Mpx.

Velkou novinkou je odolnost dle IP68

Samozřejmostí novinky je podpora režimu Ready For, který v propojení s televizorem či monitorem dokáže z telefonu vytvořit improvizovaný počítač. Novinka, která dorazí s Androidem 13, má slíbenou rovněž minimálně tříletou softwarovou podporu. Předpokládaná česká cena by se pak v přepočtu z eur (899 eur) mohla pohybovat okolo 21 tisíc korun. Nakupovat můžete například zde.