Motorola dlouhodobě přináší našlapané telefony z hlediska poměru cena/výkon nejen v segmentu nižší a střední třídy, ale také u regulérních vlajkových lodí. Nejnovější Edge 40 Pro však nabídne kromě lákavé ceny a také parádní hardwarové výbavy dnes již i nebývale bohatý obsah balení. Jak se osvědčila v testu?

Motorola Edge 40 Pro je v současnosti jediným vlajkovým smartphonem s procesorem Snapdragon 8 Gen2, který lze se zohledněním v současnosti běžící výkupní akce pořídit již za necelých 20 tisíc korun, navrch přidává navíc krásný 165Hz zaoblený panel či 125W nabíjení i solidní softwarovou podporu. Měla by se začít konkurence třást strachy, nebo má Edge 40 Pro i nějaký zásadní nedostatek?

Motorola Edge 40 Pro je krásná a výkonná (RECENZE)

Technické parametry Motorola Edge 40 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 161,6 × 74 × 8,6 mm , 199 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB / 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 21 599 Kč

Obsah balení: ostatním jde příkladem

Motorola Edge 40 Pro je v tuto chvíli zřejmě nejlevnější vlajkovou lodí na trhu, tudíž by bylo úplně logické, kdyby výrobce „osekal“ balení... Tedy, pokud to v dnešní době scházejících adaptérů a někdy i samotných kabelů je vůbec ještě možné. Ovšem je to přesně naopak a v balení najdeme kromě Edge 40 Pro rovněž ochranné pouzdro, které je navrženo tak, aby telefonu příliš neubíralo na kráse, dále USB-C/USB-C kabel a hlavně 125W adaptér. Ten mimo jiné podporuje standard Power Delivery, takže si s ním můžete nabít třeba i váš notebook, což se (zejména na cestách) hodí.

Líbilo se nám kompletní balení včetně adaptéru a pouzdra

Konstrukční zpracování: krasavice bez šmouh

Edge 40 Pro nezklame ani po stránce designu, právě naopak. Musím se přiznat, že osobně jsem velkým příznivcem použitého designu, který spočívá v příjemně zaoblených bocích s kovovými rámečky a skleněnými zády s matnou povrchovou úpravou. Ta se navíc pod světlem dopadajícím pod správným úhlem mírně třpytí. O ochranu se stará Gorilla Glass Victus, (stejně jako u displeje) a pro Motorolu velkou novinkou je pak regulérní odolnost dle IP68. To znamená, že telefon odolá dešti či polití, ale také jej můžete i ponořit pod vodu.

Jedinou drobnou nevýhodou tohoto designu, respektive zad, je pak fakt, že se použitá matná povrchová úprava hodně klouže a třeba v zimě s promrzlými prsty si dokážu představit, že mi telefon snadno vyklouzne z dlaně. Není však nic snazšího než nasadit dodávané plastové pouzdro a je po problémech. Novinka se pak velmi příjemně drží a hmotnost 199 gramů patří vzhledem k velikosti uhlopříčky displeje spíše k nižším.

Motorola navíc nezklamala ani po stránce haptické odezvy, která je velmi hezky zpracovaná a dodává mobilu na prémiovosti.

Líbilo se nám příjemně se drží

prémiový design

kvalitní haptická odezva

matný povrch zad

odolnost dle IP68

Displej: zaoblení za jedna s hvězdou

Lze říci, že Edge 40 Pro je svým způsobem herní telefon, a to právě díky obrazovce, jež se chlubí nadprůměrnou 165Hz obnovovací frekvencí, s níž se setkáme třeba u ROG Phonu 7 Ultimate. Tuto obnovovací frekvenci si můžete vynutit nebo vše nechat na telefonu, musím však uznat, že je to jeden z „nejplynulejších“ displejů, které jsem kdy viděl.

Nevím, zda je to způsobeno pouze samotnou obnovovací frekvencí, nebo na tom má svůj podíl i systém a třeba zaoblené okraje displeje, ale používání tohoto telefonu je díky tomu skutečný zážitek. Zaoblení dole a nahoře přitom kromě zpříjemnění používání gest také vypadá hodně stylově. Když k tomu přičteme i špičkový maximální jas, barevnou věrnost či podporu HDR10+ a Dolby Vision, budete si při sledování obsahu libovat.

Maličkou vadou na kráse je umístění čtečky otisků prstů, která je optického typu a funguje spolehlivě a rychle, ovšem kdyby byla ještě o kousek výš, byl bych raději. Každopádně se ani tak nemusíte obávat toho, že byste si museli při odemykání telefonu vykroutit palec. Naopak umístění vypínacího tlačítka či ovládání hlasitosti se podle mě povedlo na jedničku.

Líbilo se nám 165Hz zobrazovací panel

vysoký maximální jas

stylové, ale i praktické zaoblení horní a spodní strany

ochrana Gorilla Glass Victus

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být výš

Zvuk: příkladný poslech

Parádně hrají také reproduktory, které vás překvapí především maximální hlasitostí, jež je skutečně nadprůměrná. Naopak basovou složku by mohly mít reproduktory trochu výraznější, žádná katastrofa to však není a možná jsem o trochu víc kritický i vzhledem k tomu, že jsem zmlsaný nedávno testovaným ROG Phonem 7 Ultimate.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: spousta výkonu na léta dopředu

Jedním z důvodů, proč má Edge 40 Pro tak dlouhou výdrž, k níž se teprve dostanu, je nepochybně i použitý procesor Snapdragon 8 Gen2, který se už mnohokrát osvědčil jako energeticky efektivní, ale také brutálně výkonný čipset. Společnost mu v tomto případě dělá štědrých 12 GB LPDDR5X RAM a 256GB úložiště typu UFS 4.0. Paměťovky sice novinka nepodporuje, avšak vzhledem k ceně a přítomnosti relativně velkého úložiště (a také tomu, co nabízí leckterá konkurence) to nepovažuji za nijak velký prohřešek. Co musí naopak potěšit každého, je velmi dobrá práce se zbytkovým teplem, důsledkem čehož se telefon nijak výrazně nezahřeje ani při delším hraní náročnějších her apod.

Líbilo se nám špičkový procesor

12 GB LPDDR5X RAM

úložiště typu UFS 4.0

Výdrž baterie: nabito během pár minut

Velkým tématem u každého telefonu, zejména pak u vlajkových lodí, je výdrž, kterou v tomto případě obstarává baterie s kapacitou 4 600 mAh. Na první pohled sice baterie není největší, avšak výdrž vás spolehlivě přesvědčí o tom, že Edge 40 Pro v tomto ohledu nijak nestrádá. Naopak se jedná o jeden telefonů se skutečně výbornou výdrží, která je i za nejnáročnějších podmínek jednodenní a během víkendu se můžete úplně bez problémů dostat na jeden den a půl až dva dny na plné nabití. Vzhledem k tomu, že je k dispozici i 125W nabíjení, s nímž nabijete baterii z 0 do 100 % zhruba za 25 minut, se vám tak rozhodně nestane, že byste se ocitli bez energie nebo museli dlouho čekat, než se váš telefon nabije. No a samozřejmě nechybí ani 15W bezdrátové nabíjení či reverzní bezdrátové nabíjení o výkonu 5 W, kdybyste si chtěli nabít třeba sluchátka. Příjemným bonusem je pak již zmíněná podpora Power Delivery u dodávaného adaptéru, který je tak víceméně univerzální a 125 W zvládne nabíjet různá zařízení.

Líbilo se nám skvělá výdrž

125W rychlé nabíjení

podpora PD u adaptéru (možnost nabíjet notebook a další)

Konektivita: vše, oč si jen řeknete

V oblasti konektivity je Edge 40 Pro na špici, neboť zvládá nejmodernější Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC a navíc disponuje konektorem (USB-C) typu 3.2, tudíž zvládá i velmi rychlé datové přenosy po drátu. Z další výbavy pak telefon nabídne GPS, GLONASS, BDS či evropské Galileo. Motorola Edge 40 Pro zvládá také obsluhovat dvě SIM karty, ovšem z toho jedna musí být elektronická (eSIM).

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: je libo ultraširokoúhlý objektiv s makrem?

Po stránce fotovýbavy vsadila Edge 40 Pro na hlavní a ultraširokoúhlý objektiv přejatý z loňské generace. Oba senzory nabídnou 50 Mpx, hlavní pak pokročilé vícesměrové fázové ostření a ultraširokoúhlý zase automatické ostření, což znamená, že s ním můžete pořizovat makro záběry, a to již ze vzdálenosti 3 centimetrů. Díky vysokému rozlišení i slušné cloně f/2.2 navíc budou vypadat podstatně lépe než ty, které byste zachytili dedikovanými makro snímači s obvykle nevalným rozlišením.

Hlavní snímač 2× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 60 Mpx Velikost snímače 1/1,55" Mpx 1/2,93" 1/2,76" 1/2,8"" Označení snímače OmniVision OV50A Sony IMX663 Samsung JN1 OmniVision OV60A Velikost pixelů 1,0 µm 1,22 µm 0,64 µm 0,61 µm Světelnost objektivu f/1.8 f/1.6 f/2.2 f/2.2 Ohnisková délka/rozsah ? mm ? mm (114˚) ? mm Optická stabilizace ano ne ne ne Zaostření vícesměrové PDAF PDAF AF fixní

Líbí se mi také, že je makro režim hned po ruce ve fotoaplikaci a nemusíte jej hledat někde hluboko v nastavení, jako je tomu třeba u Xiaomi. Stejně tak musím pochválit Motorolu za to, že kromě 8K videa s 30 FPS zvládá 4K záznam s 60 snímky za sekundu na všechny snímače, a to včetně 60Mpx selfie kamerky nebo dvojnásobného teleobjektivu, který výrobce prezentuje spíše jako portrétní objektiv než zoomovací.

Portrétní snímač má navíc velmi dobou clonu f/1.6, ovšem přiznám se, že výsledky z něj mě zase až tak neokouzlily. Portréty vypadají sice hezky, i když ve zhoršeném osvětlení jsem právě díky cloně čekal o něco víc, ale nejsou ničím, co by nezvládly zachytit i jiné telefony bez dedikovaného snímače.

Kvalita fotografií z hlavního fotoaparátu je pak solidní. Na snímcích můžete uvidět spoustu detailů a ani barevně nevypadají špatně s tím, že vcelku odpovídají realitě, ovšem vykreslení větší zelené plochy, ať už jde o trávu nebo listí stromů, telefon bohužel moc dobře neumí a vše působí dost uměle. Ultraširokoúhlý objektiv má pak minimálně v některých případech odlišné mírně odlišné barevné podání od hlavního snímače a snímky z něj jsou obvykle také kontrastnější. Minimálně na focení přes den ale neurazí, i když například 114stupňový rozsah není žádná hitparáda. Selfie kamerka fotí i za dobrého světla spíše měkčí snímky, které ale mohou ve výsledku působit lichotivě, neboť na nich budete vypadat o něco lépe (mít o pár vrásek méně). Problém jí nedělá ostré světlo a podporuje i portrétní režim.

Když fotovýbavuu zhodnotím celkově, rozhodně není vyloženě špatná, avšak u vlajkových modelů (a popravdě možná nejen těch) najdeme i výrazně lepší fotomobily. Konkrétně Motorolu Edge 40 Pro po stránce fotovýbavy klidně předčí třeba i Google Pixel 7. Pokud však focení není vaší prioritou, vůbec bych se Edge 40 Pro nebál, neboť vám to bohatě vynahradí zbylou výbavou.

Motorola Edge 40 Pro 8K 30 FPS

Motorola Edge 40 Pro 4K 30 FPS

Líbilo se nám automatické ostření ultraširokoúhlého objektivu

podpora natáčení ve 4K s 60 FPS na všechny snímače včetně selfie

obecně slušná kvalita snímků, která však ani zvlášť nenadchne

Nelíbilo se nám vykreslování zelených ploch

menší rozsah ultraširokoúhlého objektivu

Software: Ready For je tu pro vás

Motorola Edge 40 Pro přichází s velmi solidní garancí tří velkých aktualizací operačního systému a čtyř let bezpečnostních záplat, což už je alespoň pro mě osobně magická hranice, kdy považuji podporu za příkladnou a neměl bych problém si zařízení s takto dlouhou podporou koupit. Příjemným bonusem je pak i funkce Ready For, s níž si můžete udělat z telefonu počítač, a obecně i přítomnost víceméně čistého systému Android, který je okořeněn pouze o několik funkcí Moto. Z nich musím tradičně vyzdvihnout povedená gesta, kterými si budete rychle spouštět svítilnu či fotoaplikaci, ale třeba i možnost poklepat na záda, a spustit tak uživatelem nadefinovanou aplikaci. Velmi pěkně je mimochodem zpracovaný i herní asistent, pomocí něhož můžete regulovat výkon, ztišit notifikace a další (viz videorecenze).

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

víceméně čistý Android

praktické funkce Moto

Zhodnocení

Celkově na mě udělala Motorola Edge 40 Pro skvělý dojem. Jako fotomobil má sice ve srovnání s konkurencí ještě co dohánět, avšak po stránce výkonu, displeje, designu, kvality zpracování (odolnosti) či nabíjení a výdrže se řadí mezi naprostou špičku a v mnoha aspektech překonává i podstatně dražší telefony. Jmenovitě pak musím ještě jednou pochválit parádní obrazovku se zaoblením nejen po stranách, ale i nahoře a dole či kompletní příslušenství s výkonným adaptérem podporujícím standard Power Delivery. S cenou 21,5 tisíc korun a dlouhou softwarovou podporou vám pak mohu nákup Edge 40 Pro vřele doporučit a osobně ji řadím k jedněm z nejzajímavějších smartphonů letošního roku z hlediska poměru cena/výkon.

Konkurence

Pokud toužíte po ještě delší softwarové podpoře a třeba i chytrém peru S Pen, ultrazvukové čtečce či 10násobném teleobjektivu, zvažte Galaxy S23 Ultra. Je však výrazně dražší a nenabízí tak rychlé nabíjení jako Motorola Edge 40 Pro.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 13 Pro 256 + 12 GB Rozměry 162,9 × 74,6 × 8,4 mm , 210 g Displej Super AMOLED, 6,73" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50,3 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 820 mAh Kč

Xiaomi 13 Pro se může pochlubit hlavním snímačem typu 1", brutálně rychlým 120W nabíjením a také krásným displejem či keramickými zády. Tento mobil je však oproti Motorole o 10 tisíc korun dražší a ne každému bude vyhovovat nadstavba MIUI.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 Ultra 512 + 12 GB Rozměry 163,4 × 78,1 × 8,9 mm , 234 g Displej AMOLED, 6,8" (3 088 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč

Skvělou fotovýbavu a dlouhou softwarovou podporu nabízí Google Pixel 7 Pro, který je o něco levnější a má velmi zajímavý design. Na našem trhu však stále nemá oficiální podporu Googlu, s čímž se pojí také problémy s 5G. Oproti Edge 40 Pro má navíc výrazně pomalejší nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7 Pro 512 GB Rozměry 162,9 × 76,6 × 8,9 mm , 212 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz