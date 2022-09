Android 14 nejspíše nabídne podporu satelitního připojení

Satelitní připojení Starlink představuje zásadní přelom v přístupu na internet, tedy alespoň pro místa, kde je problém klasické připojení. Po nedávném razantním snížení cen už dokáže konkurovat dokonce i českým mobilním operátorům. Ale to není zdaleka vše, co tento systém časem nabídne. Namísto velkých a nemotorných terminálů by mělo příští rok být možné použít obyčejné telefony. Alespoň ty od amerického T-Mobilu.

Test bude spuštěn až ke konci roku 2023, a tak zatím nejsou známé podrobnosti. Nutnost mít velkou anténu na telefonu nahradí nová generace satelitů s až 6metrovou anténou. Ta by měla vysílat v jednom pásmu 5G kolem 2 GHz. Uživatelům v klasicky nepokrytých oblastech by to zprostředkovalo alespoň hovory a textovou komunikaci, časem možná i pomalé připojení k internetu.

Aby mělo něco něco takového smysl, nejspíše nezůstane u jednoho operátora. Už delší dobu se spekuluje, že by mohly jednou iPhony nabídnout funkci pro připojení k satelitní síti. Konkurence nechce zůstat pozadu, a tak jeden z vysoce postavených lidí v Googlu sdílel tweet, v němž slibuje satelitní připojení jakou součást nadcházejícího Androidu 14.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!