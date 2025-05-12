Motorola Edge 60 Pro získává Android 16. Na jaké novinky se můžete těšit?

Aktuální vlajková loď Motoroly, model Edge 60 Pro, má od výrobce přislíbené tři velké aktualizace a celkem 4 roky vydávání bezpečnostních záplat. První velká aktualizace přichází pro české a slovenské uživatele právě nyní. Dnes, případně v nejbližších dnech by vám měl telefon nabídnout velkou aktualizaci, která povýší verzi Androidu z 15 na 16. Pokud by vám telefon aktualizaci nenabídl sám, zavítejte do nastavení a hledejte zde položku „Aktualizace systému“.
Nový software se samozřejmě týká obou paměťových variant, tedy možností 256+8 GB a 512+12 GB. Kromě prostého povýšení verze Androidu se můžete těšit i na několik novinek v systému.
- Režimy na jednom místě (režim Nerušit, Před spaním, Řízení). Můžete si také vytvořit vlastní režimy, které budou vyhovovat jakékoli situaci, kdy chcete vybrat jinou skupinu lidí nebo aplikací, které by vás mohly rušit. Tyto režimy můžete zapnout nebo vypnout v Rychlých nastaveních.
- Připojení k Wi-Fi a hotspotům jediným klepnutím. Pokud telefon a zařízení, ke kterému se chce uživatel připojit, používají stejný účet Google, nemusí již zadávat heslo pro připojení k síti Wi-Fi.
- Lepší podpora pro sluchátka s nízkým výkonem. Nyní si můžete vybrat, zda chcete při hlasových hovorech používat vestavěný mikrofon sluchátka nebo mikrofon telefonu.
- Dále je vylepšen výkon, bezpečnost formou novějších záplat a stabilita systému
Uživatelé Motoroly Edge 60 Pro se v následujících letech mohou těšit ještě na dvě velké aktualizace, které přinesou Android 17 a Android 18.
Motorola Edge 60 Pro
|Rozměry
|160,7 × 73,1 × 8,2 mm, 186 g
|Displej
|POLED, 6,7" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8350,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDHC
|Akumulátor
|6 000 mAh