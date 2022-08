T-Mobile a Starlink tvrdí, že se 5G telefony připojí k satelitům příští rok

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost T-Mobile na akci pořádané generálním ředitelem T-Mobile Mikem Sievertem a Elonem Muskem ohlásila akci „Coverage Above and Beyond“. Díky tomu by se mohly telefony připojit k satelitům a dosáhnout rychlosti připojení 2 až 4 Mb/s. Rychlost je však sdílená pro všechny telefony v oblasti.

V praxi to znamená, že toto připojení by mělo stačit k tomu, abyste mohli psát textové zprávy, posílat MMS a dokonce používat vybrané aplikace pro zasílání zpráv, kdykoli budete mít volný výhled na oblohu, i když nebude k dispozici žádná tradiční služba. Podle amerického T-Mobilu budou moci jeho zákazníci využít službu všude v kontinentálních USA, na Havaji, v částech Aljašky, Portorika a teritoriálních vodách. Ještě do konce příštího roku začne ve vybraných oblastech betatest a časem by se služba mohla rozšířit i o datové přenosy.

Note, connectivity will be 2 to 4 Mbits per cell zone, so will work great for texting & voice calls, but not high bandwidth — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Podle Muska budou satelity Starlink druhé generace, které budou spuštěny příští rok, schopny vysílat službu s využitím části spektra společnosti T-Mobile ve středním pásmu PCS, které bylo posíleno, když před několika lety koupila společnost Sprint. Musk uvedl, že nové satelity mají velké antény o průměru 5 až 6 metrů, které umožní nový druh připojení. Provozovatelé služeb, jako je WhatsApp nebo iMessage, budou muset spolupracovat s T-Mobilem, aby jejich produkty fungovaly i přes satelitní připojení. To bude podle prvních informací omezeno pouze na místa bez standardního pokrytí a může se stát, že přístup ke družicím nebude souvislý v čase: nicméně na zprávu nebo její odeslání byste neměli čekat déle než 30 minut.

Poměrně neurčité jsou informace o cenách. Služba by měla být součástí vyšších tarifů, případně dostupná za měsíční poplatek. Služba by údajně finančně přístupná i pro ty, kteří používají levnější tarify. Pro srovnání se hodí podobný systém InReach, který pro nouzovou komunikaci nabízí Garmin. Tam se k satelitní síti Iridium dostanete za měsíční poplatek od 15 do 65 dolarů (cca 400 až 2 000 korun s daní).

Dobrou zprávou však je, že pro přístup k satelitnímu připojení nebude potřeba žádný další hardware, služba by měla běžet i na stávajících telefonech určených pro americkou síť T-Mobile. Elon Musk zase uvedl, že se chystá jednat s dalšími operátory po celém světě, aby se podobná služba mohla časem objevit i u nich.