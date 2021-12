Android 12 Go slibuje zrychlit levné smartphony až o 30 %

Fotografie: Google

Vedle standardní větve Androidu a jeho větve pro velké displeje nezapomíná Google ani na levné telefony s omezeným výkonem. Pro ty existuje i tzv. edice Go, která se co nejlépe snaží vyrovnat s hardwarovými nedostatky levných přístrojů. V současné době ji využívá asi 200 miliónů smartphonů a Googe oficiálně ohlásil příchod verze číslo 12. Ta by se v prvních telefonech měla objevit už příští rok. A jaké jsou její přednosti?

V první řadě je to rychlejší spouštění aplikací. Navýšení rychlosti o třetinu znamená, že se v mnoha případech zbavíte otravné úvodní obrazovky. Na druhou stranu se systém bude snažit šetřit energii u těch aplikací, které dlouhodobě nepoužíváte a pošle je do hibernace.

Další změny se týkají uživatelského komfortu. Bude posílena integrace služby Nearby Share a při přepínání mezi spuštěnými aplikacemi dostanete možnost okamžitého překladu, pokud systém detekuje cizí text.

Poslední velkou oblastí je soukromí a bezpečnost. Podobně jako velký Android i jeho odlehčená verze zjednoduší a zpřehlední systém oprávnění pro aplikace. Pokud některá z nich bude používat kameru nebo mikrofon, pak vám o tom řekne jasný ukazatel ve stavovém řádku. Nově také budete moci s aplikací sdílet jen svou přibližnou polohu, což se hodí například u služeb pro předpověď počasí.