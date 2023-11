8GB RAM nového MacBooku Pro s čipem M3 se podle Applu vyrovná 16 GB u konkurence

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Představení nové řady Mac přineslo také menší pozdvižení, přestože došlo ke zlevnění základního 14" MacBooku Pro. Tento model, který designově navazuje na řadu představenou v roce 2021, je oproti 14" MacBooku Pro s procesorem M2 Pro sice o 9 tisíc korun levnější, zároveň má však menší RAM. Právě ta se stala velkým tématem k diskuzi, neboť si mnozí stěžují, že nová „základní“ verze neodpovídá přídomku Pro. Je nasazen pouze základní čipset M3 (nikoliv Pro či Max) a předešlá verze také začínala rovnou s 16 GB RAM. V případě, že si tak někdo chce pořídit nový 14" MacBook Pro s více odpovídajícími 18 GB RAM a procesorem M3 Pro, zaplatí 59 990 Kč, mezigeneračně tak porovnatelná verze stojí o tisíc korun více. Pro úplnost dodejme, že z oficiálního obchodu společnosti Apple lze skrze konfigurátor objednat i základní verzi s 16 GB RAM (namísto 8 GB) za 55 990 Kč, stále však „jen“ s procesorem M3.

Na toto téma se nyní vyjádřil Bob Borchers, který je v Applu zodpovědný za produktový marketing, během rozhovoru s čínským youtuberem LinYilYi na bilibili.com. V rámci interview padl dotaz právě na základní provedení nového MacBoooku Pro, tedy s 8 GB RAM a procesorem M3, který by podle zmíněného youtubera mohl představovat „výraznou obavu“ pro potenciální zákazníky, načež Borchers odpověděl:„Ekvivalentně srovnávat naši paměť s pamětí jiných systémů není stejné, protože máme velmi efektivní využití paměti, používáme kompresi a také jednotnou paměťovou architekturu. Ve skutečnosti je 8 GB v MacBooku Pro M3 pravděpodobně stejné jako 16 GB v jiných systémech. Jen ji prostě dokážeme využívat mnohem efektivněji. Zákazníky bych nechal, aby sami porovnali rozdíl mezi jimi používaným systémem (a zmíněným MacBookem), věřím, že sami ocení špičkový výkon. Když se podíváme čistě na hrubá data a možnosti nových Maců, nabízí opravdu fenomenální výkon. A to je oblast, kde si myslím, že se lidé musí dívat na víc než jen specifikace a poslechnout si názory osob, které tyto Macy skutečně používají. Lidé zkrátka musí dohlédnout dál než jen na specifikace a skutečně pochopit, jak tato technologie funguje. Teprve to je skutečný test.“

Nový 14" MacBook Pro (a to i v základním provedení) pochopitelně přináší i další novinky oproti předešlé verzi. Jedná se například o větší a jasnější Mini LED Liquid Retina XDR displej či 120Hz obnovovací frekvenci či delší výdrž. Z dalších vylepšení lze zmínit upravenou Full HD FaceTime webkameru, šestici reproduktorů či Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6E. O váš názor na základní konfiguraci 14" MacBooku Pro se můžete podělit v komentářích.